Diretta Trieste Cremona/ Streaming video e tv: la Vanoli chiude? (playoff basket)

Trieste Cremona, diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Fabrizio Paglialunga e Guido Giovannetti, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 25 maggio 2019, presso il PalaRubini-Allianz Dome della città giuliana, casa delle partite della Alma Trieste che ospita la Vanoli Cremona in gara-4 dei quarti playoff della Serie A di basket. Trieste Cremona vedrà la squadra allenata da coach Meo Sacchetti avanti per 2-1 nella serie, ma finora è sempre stato rispettato il fattore campo e di conseguenza oggi non si annuncia facile il compito di Cremona, dal momento che due giorni fa la Vanoli è stata praticamente sempre sotto in gara-3 e oggi dovrà fare qualcosa di diverso se vorrà chiudere subito i conti senza andare alla bella, che comunque sarebbe al PalaRadi perché sono i lombardi a godere del fattore campo dopo l’eccellente stagione regolare disputata da Cremona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Cremona sarà disponibile soltanto per gli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno seguire su Eurosport 2 (canale 211 del decoder); in alternativa, come sempre, l’appuntamento con il campionato di basket Serie A è sulla piattaforma Eurosport Player, della quale bisogna essere clienti e che fornisce tutte le partite della stagione in diretta streaming video, quindi attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TRIESTE CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trieste Cremona, vanno naturalmente celebrate le due squadre che (fatte le debite proporzioni) sono state le grandi sorprese della stagione. Cremona seconda in classifica e vincitrice della Coppa Italia, Trieste eccellente neopromossa capace di agguantare i playoff al primo anno nella massima serie dal 2004. In questa serie dei quarti Cremona ha vinto gara-1 con il punteggio di 82-75, poi nella seconda partita ha saputo ripetersi imponendosi per 89-81. Sappiamo che la forza in attacco della squadra di Meo Sacchetti è notevole e finora Trieste non è riuscita a contenerla. A dire il vero pure in gara-3 Cremona ha segnato 86 punti, tenendosi in media, ma ha incassato 91 punti, palesando limiti difensivi che Trieste è stata molto brava a sfruttare. D’altronde nel corso della stagione hanno fatto tutti molta fatica nel palazzetto triestino, per la squadra di coach Eugenio Dalmasson l’obiettivo sarà quello di ripetersi anche questa sera per provare a sognare in grande. La pressione è su Cremona, che a questo punto deve onorare il ruolo della favorita: sarà un problema per la Vanoli?



