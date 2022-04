Diretta Trieste Cremona/ Streaming video tv: la Vanoli saluta stasera? (basket A1)

DIRETTA TRIESTE CREMONA: VANOLI ORMAI CONDANNATA

Trieste Cremona, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Valerio Grigioni e Giacomo Dori, si gioca alle ore 19:30 di sabato 16 aprile: siamo all’Allianz Dome e il match è valido per la 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Dopo due trasferte Trieste torna sul proprio parquet, e lo fa in maniera trionfale: infatti dopo la vittoria all’overtime è arrivato il successo netto a Varese, dunque superato il periodo complicato Franco Ciani è tornato a correre per un posto nei playoff e diventa decisiva questa partita, peraltro abbordabile.

Cremona di fatto è retrocessa: ha lottato con le unghie e i denti al Mediolanum Forum ma è uscita battuta da Milano, così restano tre le partite da recuperare per salvarsi con la piccola differenza che ne restano soltanto quattro da giocare, dunque a meno di un miracolo sarà Serie A2 per la Vanoli. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Trieste Cremona; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali in uscita dalla serata dell’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Trieste Cremona non è una di quelle che per la 27^ giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, essendo state prese altre scelte. Da quest’anno la piattaforma Discovery Plus è broadcaster della Lega e fornisce tutte le partite del campionato di basket in diretta streaming video, per accedere al servizio bisognerà aver sottoscritto un abbonamento e, intanto, noi possiamo anche ricordare che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo allora avvicinando alla diretta di Trieste Cremona, una partita senza dubbio molto interessante. Per l’Allianz soprattutto, perché come abbiamo detto i giuliani che sembravano in crisi sono riusciti a rialzare la testa con due vittorie fuori casa in partite che sembravano effettivamente toste, e adesso avendo 24 punti in classifica sono salvi e possono guardare con maggiore fiducia alla corsa ai playoff, che sarà aperta virtualmente sino all’ultima giornata ma potrebbe prendere una decisa svolta, almeno per Ciani e i suoi ragazzi, già dal match di questa sera.

La Vanoli spera se non altro di salutare la Serie A1, dopo tanti anni, in maniera dignitosa: lo ha fatto certamente mercoledì sera nella partita contro l’Olimpia Milano, una sconfitta onorevole da parte di un gruppo che ha avuto sicuramente tanti meriti in questo campionato ma che per strutturazione del roster non avrebbe potuto ambire a grandi traguardi. Vedremo se magari arriverà qualche vittoria ulteriore per evitare almeno l’ultimo posto, per quel che conta comunque noi speriamo che Cremona torni presto al piano di sopra.











