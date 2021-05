Diretta Trieste Fortitudo Bologna/ Streaming video: l’Allianz si scalda (basket A1)

DIRETTA TRIESTE FORTITUDO BOLOGNA: L’ALLIANZ SI ALLENA…

Trieste Fortitudo Bologna, che sarà in diretta dall’Allianz Dome alle ore 20:45 di lunedì 10 maggio, si gioca per la 30^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021: si chiude la regular season con un turno giocato tutto in contemporanea e slittato di una settimana, ma non finisce qui la stagione dell’Allianz che, a sorpresa ma con pieno merito, ha conquistato l’accesso ai playoff e dunque preparerà al meglio la serie dei quarti di finale, sapendo in ogni caso che si troverà di fronte una montagna da scalare, ma anche con la consapevolezza di aver comunque fatto più delle previsioni.

La Fortitudo invece saluta il campionato, con tanto rammarico per quello che avrebbe potuto essere: mai davvero decollata, anzi in clamorosa difficoltà nella parte iniziale del torneo, ha avuto un momento di ottima ripresa ma non è stato sufficiente a garantirsi il ritorno ai playoff, dunque la società biancoblu è già proiettata al lavoro per la prossima stagione quando dovrà esserci il riscatto che la piazza merita. Aspettando che la diretta di Trieste Fortitudo Bologna, proviamo ora a fare una rapida valutazione sui temi principali che saranno legati a questa partita comunque molto interessante.

DIRETTA TRIESTE FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Trieste Fortitudo Bologna, così come per tutte le partite che riguardano l’ultima giornata del campionato di basket, bisognerà controllare eventuali modifiche al palinsesto e alla programmazione; noi comunque possiamo anticipare che, come al solito, tutte le partite di Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Eurosport Player e dunque disponibili in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.legabasket.it invece vi permetterà di consultare liberamente il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo resale, ma anche le statistiche delle squadre e dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA TRIESTE FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trieste Fortitudo Bologna lancia l’Allianz verso i playoff: ormai certa del suo settimo posto nella griglia, la società alabardata si è presa la post season per la seconda volta da quando ha fatto ritorno in Serie A1, ed è chiaramente impossibile dimenticare che la finale playoff per tornare nella massima categoria era stata vinta proprio contro l’Aquila biancoblu. Ad ogni modo per Eugenio Dalmasson ci sono nuovamente le copertine, meritatissime: soprattutto, è stato sorprendente il modo in cui Trieste sia riuscita a voltare pagina nel giro di pochi mesi, perché va ricordato che nel campionato cancellato dal lockdown la squadra stava lottando per non retrocedere.

Come detto, la Fortitudo Bologna deve ripartire da un progetto solido, e che non sia subito messo in discussione: troppi infatti i cambi in corsa che hanno condizionato questa stagione, e che non hanno mai dato la stabilità giusta a una squadra che ha fallito il grande ritorno in Europa (6 sconfitte in altrettante partite) e ha faticato tremendamente a imporsi in campionato. Eppure il talento diffuso per entrare nelle prime 8 ci sarebbe stato, ma nel basket a volte non è sufficiente…



