Diretta Trieste Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: Effe in guai seri (basket A1)

DIRETTA TRIESTE FORTITUDO BOLOGNA: L’AQUILA NON HA PIÙ SCUSE

Trieste Fortitudo Bologna sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Valerio Grigioni e Gianluca Capotorto: appuntamento alle ore 19:30 di domenica 20 marzo, all’Allianz Dome si gioca per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Le due squadre sono state fiere rivali al piano di sotto, ora si ritrovano qui nel massimo campionato con una situazione francamente diversa, anche se l’Allianz è in forte calo e, dopo il ko interno contro Venezia, ha ceduto di schianto al Mediolanum Forum ritrovandosi attualmente fuori dai playoff, anche se con tutte le possibilità di recuperare.

Per la Fortitudo Bologna invece si tratta di un dramma sportivo, o presunto tale: ultimo posto in classifica in compagnia di Cremona, non è bastato nemmeno il grande orgoglio della piazza per vincere un equilibrato derby contro la Virtus e allora la situazione sta rapidamente precipitando, e servirà vincere questa sera per evitare guai peggiori. Aspettando che la diretta di Trieste Fortitudo Bologna prenda il via, possiamo ora provare a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che emergeranno da questa partita dell’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Fortitudo Bologna non sarà una di quelle che per la 23^ giornata del campionato di Serie A1 verranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Naturalmente sappiamo bene che da questa stagione il broadcaster ufficiale della Lega Basket è diventato Discovery Plus, e dunque sarà la piattaforma in questione a garantire tutti i match del turno in diretta streaming video, ovviamente riservata agli abbonati. Il portale ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, fornirà invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento di Trieste Fortitudo Bologna, partita davvero delicata per entrambe le piazze. Ci sia concesso un tuffo nel passato per dire che l’Allianz aveva timbrato la storica promozione in Serie A1 in una serie finale meravigliosa contro l’Aquila biancoblu, e dunque ha fatto il salto di categoria poco prima della rivale di oggi. Nel corso degli anni trascorsi in Serie A1 Trieste ha saputo qualificarsi ai playoff per due volte, e dunque ha davvero dimostrato di poter costruire un progetto solido, che adesso sta passando qualche difficoltà già sperimentata ma può sempre uscirne.

Curiosamente l’anno del lockdown è stato una sorta di spartiacque per entrambe: se Trieste in quella stagione era sull’orlo della retrocessione e dal quel momento buio ha saputo rialzare la testa (nella stagione successiva è arrivata settima in regular season), la Fortitudo Bologna ha fatto il percorso contrario perché nel 2020 stava concretamente lottando per i playoff, ma alla ripartenza si è trovata immediatamente coinvolta nella lotta per non retrocedere perdendo smalto e convinzione. Oggi ha il roster giusto per provare a salvarsi, ma la quota da andare a prendere è due partite più sopra e non sarà affatto semplice condurre la nave in porto…











