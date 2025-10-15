Diretta Trieste Galatasaray streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata di Champions League.

DIRETTA TRIESTE GALATASARAY (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La palla a due della diretta Trieste Galatasaray si alza tra poco: l’anno scorso la squadra turca, come già ricordato, raggiunse la finale di Champions League ma la perse nettamente contro l’Unicaja Malaga, nonostante una panchina da 34 punti complessivi e pagando dazio alle scarse percentuali al tiro, soprattutto da 2 punti (12/32 e 37,5%). Sono lontani i tempi dei quarti di finale raggiunti in Eurolega: era il 2014, l’allenatore era un certo Ergin Ataman e nel roster figuravano nomi come Manuchar Markoishvili, Milan Macvan, Carlos Arroyo e Henry Domercant oltre a Malik Hairston e Pops Mensah-Bonsu arrivati in corsa.

DIRETTA/ Trapani Tofas Bursa (risultato finale 89-91): Allen prova ma non basta! (14 ottobre 2025)

Era quello il Galatasaray che aveva aperto un progetto ambizioso e che avrebbe dovuto portare a un cambio di passo in Europa, ma che purtroppo sarebbe durato poco; ridendo e scherzando i giallorossi di Istanbul non vincono un trofeo nazionale o internazionale da quando nel 2013 hanno messo le mani sul sedicesimo campionato, e oggi con la concorrenza di Anadolu Efes e Fenerbahçe si fa davvero durissima. In Champions League però la dimensione potrebbe essere quella giusta, e allora accomodiamoci per scoprire insieme cosa succederà nella diretta Trieste Galatasaray che comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Trapani Tenerife (risultato 78-84): vittoria spagnola (8 ottobre 2025)

TRIESTE GALATASARAY STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv per Trieste Galatasaray, ma anche per questa stagione le partite della Champions League di basket sono in diretta streaming video su DAZN.

TRIESTE GALATASARAY: SFIDA DURISSIMA!

È scintillante la diretta Trieste Galatasaray, la partita che si gioca in terra giuliana alle ore 20:30 di mercoledì 15 ottobre per la seconda giornata del girone E di basket Champions League 2025-2026: scintillante perché quella turca è una grande squadra per la competizione, e infatti lo scorso anno è arrivata in finale.

Diretta/ Wurzburg Trieste (risultato finale 78-63) video streaming tv: Mintz 24 punti (7 ottobre 2025)

Trieste invece è tutta da scoprire: dicevamo che la società manca da tempo al basket internazionale, in più per vari motivi si tratta di un progetto che deve ancora spiccare il volo e questo è stato chiaro alla prima gara di Champions League, con sconfitta netta contro il Wurzburg e tanti giocatori che hanno fatto male.

Trieste aveva già perso all’esordio in campionato, in casa contro Trapani, ma in quel caso si era comunque trattato di un ko al termine di una partita punto a punto; serve aumentare i giri del motore anche in questa competizione, anche se la sfida di questa sera sarà appunto complicatissima.

Detto questo, è anche vero che si parte sempre e comunque dallo 0-0 e allora noi abbiamo la fiducia che la diretta Trieste Galatasaray possa parlare a favore della squadra giuliana, questo lo scopriremo nel corso di un’affascinante serata di basket che tra poco arriverà a tenerci compagnia.

DIRETTA TRIESTE GALATASARAY: PRONOSTICO CHIUSO?

Per analizzare la diretta Trieste Galatasaray dobbiamo per forza di cose partire da quanto visto sul parquet di Wurzburg perché, come dicevamo, sono in tanti quelli che hanno steccato l’esordio in Champions League, a cominciare da Juan Toscano-Anderson, che si deve ancora ambientare nel basket FIBA, a Colbey Ross che dovrebbe essere il motore della squadra passando per Jarrod Uthoff e Markel Brown, come il playmaker confermati nel roster dei giuliani, pertanto alla fine l’unico di cui si possa realmente parlare in termini positivi è Jahmi’us Ramsey che ha chiuso la sua partita con 18 punti, destando una buona impressione.

Logicamente non può bastare per spuntarla in un girone che adesso si è già abbastanza complicato; il Galatasaray all’esordio ha vinto e, dovesse battere Trieste, per i giuliani si tratterebbe già di dover rincorrere, con le due partite contro l’Ikogea che inevitabilmente si trasformerebbero in due caldissimi spareggi per prendersi il terzo posto e quindi la qualificazione ai playoff. Staremo a vedere, certo dopo una sola partita è anche difficile trarre conclusioni che sarebbero affrettate ma realmente la diretta Trieste Galatasaray può rappresentare un bel banco di prova per il roster, e anche ovviamente per il coach Israel Gonzalez.