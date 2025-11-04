Diretta Trieste Igokea streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Champions League di basket (oggi martedì 4 novembre 2025)

DIRETTA TRIESTE IGOKEA (RISULTATO LIVE 26-18): FINE PRIMO QUARTO

Si chiude il primo quarto della diretta di Trieste Igokea con il punteggio di 26-18 a favore dei padroni di casa, protagonisti di un avvio brillante e convincente. L’attacco giuliano gira con fluidità e precisione, trascinato da un super Ramsey, autore di 8 punti e dominante nel pitturato, capace di colpire sia in penetrazione che dalla media distanza. Al suo fianco ottimo contributo di Moretti, che con 6 punti e una gestione lucida del possesso detta i tempi dell’offensiva triestina.

L’Igokea prova a restare in scia grazie a Popovic, miglior realizzatore dei bosniaci con 6 punti, ma la squadra ospite fatica a contenere la velocità e l’intensità di Trieste, che trova soluzioni efficaci anche con Brown e con una difesa aggressiva sul perimetro. Il primo parziale si chiude con Trieste avanti meritatamente, forte di un gioco corale e di un’energia superiore sotto entrambi i tabelloni. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRIESTE IGOKEA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La palla a due per la diretta Trieste Igokea apre la partita che potrebbe decidere i destini giuliani in questa Champions League – verrebbe da dire che speriamo di no, perché il verdetto definitivo sarebbe negativo e quindi andrà evitato. L’Igokea ha mostrato di avere qualcosa in più almeno in casa sua, forse sfruttando il fatto che in questi ultimi anni è stata una presenza abbastanza fissa in Champions League, quindi con maggiore abitudine ai confronti internazionali e al doppio impegno.

Per curiosità ricordiamo la ULEB Cup 2002-2003, ultima esperienza internazionale per Trieste: i giuliani erano riusciti a passare il girone della prima fase anche se con il quarto posto su sei, l’ultimo utile per accedere agli ottavi di finale, dove però furono eliminati dallo Železnik di Belgrado, squadra che nel frattempo è stata assorbita nel 2011 dalla Stella Rossa. Ora c’è ancora di mezzo una squadra della ex Jugoslavia, speriamo con un epilogo più positivo per festeggiare al termine della diretta Trieste Igokea! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRIESTE IGOKEA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Trieste Igokea in tv è prevista come diretta streaming video su DAZN, che trasmette una selezione di partite della Champions League di basket.

TRIESTE IGOKEA: ARIA DA ULTIMA SPIAGGIA

Potrebbe già essere l’ultima spiaggia la quarta giornata del girone E della Champions League di basket per la Pallacanestro Trieste, che dopo tre sconfitte nelle precedenti tre giornate non ha più margine d’errore nella diretta Trieste Igokea, in programma alle ore 20.30 di stasera, martedì 4 novembre 2025.

C’è poco da girarci attorno: al Palasport Cesare Rubini i padroni di casa non potranno più sbagliare, perché in caso di quarta sconfitta di fatto sarebbe poi impossibile pensare di evitare l’ultimo posto, l’unico che non dà alcuna possibilità di andare avanti nella competizione europea, che per Trieste è tutta in salita.

La situazione si è complicata parecchio con la sconfitta di due settimane fa a campi invertiti, il successo piuttosto netto per 91-76 da parte dei padroni di casa bosniaci dell’Igokea m:tel in quello che aveva l’aria di essere il primo atto di uno spareggio per il terzo posto che varrà almeno un posto nei play-in.

Nello scenario peggiore, l’ultimo posto potrebbe addirittura essere matematico già stasera, rendendo completamente inutili le ultime due partite. Ecco perché oggi si deve vincere, possibilmente in modo largo per ribaltare la differenza canestri: calcoli e ragionamenti stanno a zero verso la diretta Trieste Igokea…

DIRETTA TRIESTE IGOKEA: SOLO SCONFITTE FINORA

Il cammino in Champions League finora è stato pessimo, verso la diretta Trieste Igokea dobbiamo infatti ricordare che, prima della sconfitta in Bosnia, i giuliani avevano perso per 78-63 sul campo dei tedeschi del Würzburg nella prima giornata e di un’inezia (90-91) in casa contro i turchi del Galatasaray, con almeno quella vittoria le prospettive sarebbero già migliori ma adesso bisogna solo pensare all’attualità e ad un successo da ottenere oggi per dare ancora un senso all’Europa 2025-2026 dei triestini.

L’obiettivo fondamentale deve essere quindi un successo per agganciare i bosniaci in classifica, ovviamente l’ideale sarebbe ribaltare la già citata differenza canestri, per la quale servirebbe però una vittoria molto larga. Tutto questo sempre se si vuole puntare su questa Champions League che pure a suo modo è un grande evento per la piazza di Trieste, che non vedeva le Coppe europee del basket dal 2002-2003, cioè oltre 20 anni fa. La speranza è che questo ritorno possa dare qualche soddisfazione, quasi tutto ormai dipende dalla diretta Trieste Igokea…