Diretta Trieste Milano/ Streaming video tv: inusuale sfida al vertice! (basket A1)

DIRETTA TRIESTE MILANO: MESSINA VUOLE CONTINUARE STRISCIA POSITIVA

Trieste Milano verrà diretta dagli arbitri Alessandro Martolino, Guido Federico Di Francesco e Sergio Noce: alle ore 17:00 di domenica 11 ottobre l’Allianz Dome ospita una sfida affascinante – nella 3^ giornata di basket Serie A1 2020-2021 – tra due squadre profondamente legate tra loro, ma che soprattutto in questo momento sono ai vertici del campionato. Naturalmente aspettavamo l’Olimpia, che ha un roster palesemente superiore a tutte le altre e che si può quasi permettere di usare il torneo nazionale come un allenamento per l’Eurolega, anche se le insidie non mancheranno; continua a stupire l’Alma che, al terzo anno da quando ha ottenuto la promozione in Serie A, sta volando a punteggio pieno e si è anche permessa di andare a vincere a Sassari. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore in campo, nella speranza che le due squadre ci regalino un bello spettacolo; aspettando che la diretta di Trieste Milano prenda il via proviamo anche a valutare alcuni dei temi principali legati alla partita.

TRIESTE MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Milano non è una di quelle che sono previste per questo turno di campionato, e dunque l’unico appuntamento disponibile per seguire la partita è con il portale Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di basket Serie A1 in diretta streaming video. Al servizio si dovrà essere abbonati, mentre è possibile consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it sul quale troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che sono impegnati sul parquet.

DIRETTA TRIESTE MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trieste Milano mette dunque a confronto due squadre che stanno volando a punteggio pieno, ma la sorpresa è la società alabardata che nella sua prima stagione in Serie A1 aveva anche avuto qualche problema legato al suo patron, poi ha saputo rialzarsi e addirittura centrare la qualificazione ai playoff con il settimo posto. Nonostante abbia perso qualche giocatore chiave è riuscita a costruire un roster di sicuro impatto, che non a caso ha schiantato Cremona alla prima giornata per poi fare il grande colpo al PalaSerradimigni; attenzione allora all’Alma che potrebbe essere una concreta outsider per tutte le pretendenti alla post season, ma oggi contro Milano il tema rischia di essere diverso perché l’Olimpia è riassumibile nel +40 inflitto a Treviso domenica scorsa, nel fatto che può permettersi (dovendo farlo obbligatoriamente) di lasciare fuori due stranieri ogni volta e dominare comunque. Troppo superiore, punta direttamente all’Eurolega ma chiaramente lo scudetto rimane un obiettivo importante e verrà comunque perseguito, anche per aumentare la mole di trofei in bacheca.

