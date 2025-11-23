Diretta Trieste Milano, risultato finale 86-82: Jahmi'us Ramsey segna 26 punti e l'Olimpia cade anche questo pomeriggio in Serie A1.

DIRETTA TRIESTE MILANO (RISULTATO FINALE 86-82): L’OLIMPIA PERDE IN TRASFERTA

Trieste Milano 86-82: perde ancora l’Olimpia, che viene agganciata proprio dai giuliani nella classifica di Serie A1 con il quarto ko in nove partite, un inizio di stagione non troppo esaltante per una Milano che oggi era anche andata a riprendere il match esterno arrivando al risultato di 82-82 con la possibilità di vincere o quantomeno di garantirsi un overtime in cui poi la maggiore ampiezza del roster avrebbe potuto fare la differenza. Così non è stato: con 27 secondi da giocare Jahmi’us Ramsey, sempre lui, è entrato nella difesa di Milano ottenendo il vantaggio per la sua squadra.

Giampaolo Ricci ha sbagliato la tripla del sorpasso, Armoni Brooks ha catturato il rimbalzo offensivo ma è stato stoppato da Juan Toscano-Anderson; il fallo di Leandro Bolmaro ha mandato in lunetta Ramsey che non ha tremato, chiudendo la sua partita con 26 punti e 9/14 dal campo, ancora decisivo per una vittoria davvero molto importante per Trieste che cementa ancor più la zona playoff, altra brutta giornata per l’Olimpia cui non bastano i 22 punti di Brooks, sempre più a suo agio comunque sul piano offensivo, e i 18 di Shavon Shields, ancora male Marko Guduric (4 punti, 1/5 al tiro) per una sconfitta che potrebbe pesare. (agg. di Claudio Franceschini)

TRIESTE MILANO (RISULTATO 44-41): INTERVALLO

Trieste Milano 44-41: continua a faticare l’Olimpia, che anche oggi al PalaTrieste va subito sotto e poi prova una rimonta che almeno per il momento non è stata completata, anche se nel secondo quarto sicuramente c’è stata una bella reazione soprattutto dal punto di vista difensivo. Basta leggere i numeri: nel primo periodo Trieste ha chiuso sul risultato di 30-21 e sostanzialmente ha segnato tutto quello che ha tirato, nei 10 minuti seguenti però la squadra di casa ha fatto calare parecchio le sue percentuali tanto da andare all’intervallo lungo con appena 14 punti segnati nel quarto, merito appunto della difesa di Milano.

Offensivamente però l’Olimpia non è ancora riuscita a svoltare; bene Shavon Shields, Quinn Ellis e un Leandro Bolmaro che conferma il suo stato di forma già visto in Eurolega, Trieste però mette in campo una delle migliori versioni di Jahmi’us Ramsey e anche con Colbey Ross in panchina per onor di firma, e le difficoltà di Juan Toscano-Anderson, ottiene il vantaggio al termine del primo tempo, nella speranza chiaramente di chiudere i conti nella ripresa che noi tra poco seguiremo ancora insieme, con la diretta Trieste Milano che ci sta entusiasmando non poco. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA TRIESTE MILANO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Trieste Milano è una di quelle trasmesse in tv, precisamente su Sky Sport Basket in abbonamento; per la diretta streaming video vi potrete come sempre rivolgere a Now.

TRIESTE MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Per la diretta Trieste Milano mancano ormai pochi minuti, allora torniamo brevemente sulla storia di cui parlavamo per dire che l’ultima stagione di Stefanel nella città giuliana è quella 1993-1994, prima che l’imprenditore si trasferisse in Lombardia andando a vincere subito la Coppa Italia, e nella stagione seguente lo scudetto. Storie davvero cambiate per le due piazze: in quel 1994 Trieste era arrivata terza in regular season alle spalle di Virtus Bologna e Pesaro, mentre per l’Olimpia ancora targata Recoaro c’era stata una quinta posizione, alle spalle anche di Verona.

Nei playoff, con le prime dieci e le due promosse dalla Serie A2, Triste aveva avuto l’ultimo sussulto. Eliminata la Fortitudo Bologna dopo il bye, aveva anche vinto gara-1 della semifinale contro Pesaro, in trasferta, ma poi era stata eliminata in quattro partite; la stagione più bella proprio ad un passo dall’addio di Stefanel. Milano invece aveva superato non senza difficoltà Desio, perdendo il secondo episodio della serie, poi si era arenata sulla Glaxo che si era presa la semifinale in due gare comunque molto tirate; da lì in poi sarebbe cambiato tutto e siamo arrivati a questo scenario attuale, al quale torniamo immediatamente a riferirci perché finalmente ci siamo e la diretta Trieste Milano può davvero prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

TRIESTE MILANO: TRA STORIA COMUNE E PRESENTE!

Torna una storia che ben conosciamo con la diretta Trieste Milano, in programma alle ore 16:00 di domenica 23 novembre per la nona giornata di basket Serie A1 2025-2026: c’entra ovviamente la figura di Bepi Stefanel, che dopo aver reso grande la pallacanestro giuliana si trasferì nel capoluogo lombardo andando a vincere lo scudetto.

Al netto di questo, oggi la partita vale molto per entrambe: Trieste è al 50% di vittorie e in questo momento sarebbe qualificata ai playoff, ma in generale non è ancora riuscita a decollare del tutto – arriva dalla sconfitta di Cremona – ma attenzione perché in Champions League è andata a vincere a Istanbul contro il Galatasaray.

Milano ha avuto un avvio di stagione simile a quello dello scorso anno: battuta in casa da Trapani, attualmente si trova al quinto posto insieme agli Shark e alla sorprendente Vanoli, tre sconfitte in otto partite non sono poche per una corazzata come l’Olimpia ma naturalmente qui i conti si fanno a fine stagione.

Comunque, si dovrà provare a non sbagliare nel corso della diretta Trieste Milano, certamente per l’Olimpia i playoff non appaiono a rischio mentre i giuliani non dovranno dare per scontato alcun match, la competizione per entrare nelle prime otto è furente e anche un singolo errore potrebbe costare caro, ora vedremo cosa succederà.

DIRETTA TRIESTE MILANO: GIULIANI CON MOLTA CARICA

Conosciamo dunque bene la storia che accompagna la diretta Trieste Milano, una sorta di sliding door perché l’Olimpia con Stefanel vinse lo scudetto nel 1996 anche se poi dovette andare incontro a un forte calo che sfociò poi nell’era di Giorgio Armani, a Trieste invece le cose si sono complicate immediatamente e infatti la nuova società è anche dovuta ripartire dalle serie minori con un nuovo nome, impiegando del tempo per tornare in Serie A1 e poi anche ai playoff e ora con un futuro ancora tutto da scrivere, perché le difficoltà economiche ci sono state anche negli ultimi anni ma comunque la squadra sembra nuovamente competitiva per la post season.

Entrambe portano avanti il doppio impegno, chiaramente molto più faticoso per Milano anche per il numero di partite previste in Eurolega; questo inficia l’avvio di stagione dei ragazzi di Ettore Messina, ma poi certamente questa Olimpia avrà tutto non solo per arrivare ai playoff, traguardo che non possiamo che considerare come minimo, ma anche per giocarsi nuovamente lo scudetto, pur se lo scorso anno ha dovuto fermarsi contro Brescia pagando appunto gli sforzi profusi anche in campo internazionale. Attenzione dunque a un’ulteriore ed eventuale sconfitta al PalaTrieste, dover rincorrere le posizioni utili in classifica richiederebbe energie supplementari…