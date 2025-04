DIRETTA TRIESTE NAPOLI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente siamo arrivati alla palla a due per la diretta Trieste Napoli: la scorsa settimana la squadra giuliana ha vinto nettamente a Pistoia, ma alcune attenzioni si sono concentrate sul challenge che coach Jamion Christian ha richiesto all’inizio del quarto periodo, con Trieste in vantaggio di 25 punti. Ci sono state polemiche per lo scarso “momentum” da parte dell’allenatore, che però in conferenza stampa ha tenuto a precisare come il motivo della sua chiamata sia stato proprio per il rispetto nei confronti di Pistoia, una squadra che secondo lui sarebbe stata in grado di rientrare in qualche modo.

“C’erano momenti in cui eravamo a +27 e in un attimo ci ritrovavamo a +20, per l’abilità di giocatori come Michael Forrest e altri di fare un parziale rapido”; Christian ha dunque voluto “onorare” una potenziale rimonta della Estra e allo stesso tempo, siamo sicuri, mantenere alta la concentrazione nella sua squadra, specificando comunque che se il cronometro fosse stato più avanti avrebbe preso una decisione diversa. Quel che conta è naturalmente la vittoria e ora si proverà a prenderne un’altra per blindare la qualificazione ai playoff, mettiamoci comodi perché la diretta Trieste Napoli sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRIESTE NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non potrete avere accesso a una diretta Trieste Napoli che non sarà trasmessa sui canali televisivi, ma solo sulla piattaforma DAZN e dunque in diretta streaming video per tutti gli abbonati.

DIRETTA TRIESTE NAPOLI: PARTENOPEI IN VOLO!

Per la diretta Trieste Napoli siamo nel palazzetto della città giuliana alle ore 17:00 di domenica 6 aprile, è il primo match del giorno per quanto riguarda la 25^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e abbiamo una partita tra due squadre la cui classifica è diversa, ma che viaggiano con segno positivo. Ormai dei miracoli di Napoli abbiamo parlato a lungo: una squadra partita con undici sconfitte consecutiva, data più che ragionevolmente per spacciata, oggi sarebbe salva e nemmeno sul filo di lana, per di più domenica ha compiuto l’ennesimo capolavoro rimontando 15 punti a Milano e vincendo una partita irreale e fondamentale.

Trieste però è avversaria dura, l’ha dimostrato non tanto con il +20 maturato a Pistoia ma tutto l’arco del campionato, battendo anche le corazzate e riuscendo a fare un passo avanti importante per la qualificazione ai playoff, perché settimana scorsa le sconfitte di Tortona e Reggio Emilia (e la stessa Olimpia) hanno aiutato a blindare il sesto posto e avvicinare quella che potrebbe addirittura essere la quarta posizione. La squadra di Jamion Christian insomma sta volando, e ora stabiliremo se nella diretta Trieste Napoli arriverà un’altra vittoria o se invece i partenopei sapranno avvicinare ancor più la salvezza.

DIRETTA TRIESTE NAPOLI: ULTIMI SFORZI GIULIANI

Avvicinandoci alla diretta Trieste Napoli il tema ricorrente è quello della straordinaria maniera in cui la squadra campana ha saputo girare una stagione che appariva compromessa per non dire tragica. Dallo 0-11 iniziale Napoli ha ottenuto un 8-5 che vorrebbe dire essere in piena corsa per i playoff; certo bisogna aggiungere che, con una partenza migliore, forse Tomislav Zubcic e lo straripante Jacob Pullen non sarebbero tornati a vestire questa maglia, alcune scelte iniziali sono state sbagliate ma la realtà dei fatti parla di una Napoli che adesso ha addirittura la possibilità di allungare e salvarsi con qualche giornata di anticipo.

Scenario irreale, mentre che Trieste potesse lottare concretamente per i playoff era nelle previsioni visto il progetto che da queste parti hanno aperto dopo la promozione: il roster a disposizione di coach Christian è di primo livello, ovviamente poi bisogna sempre aspettare le conferme del campo ma possiamo dire che Trieste stia disputando il campionato che di fatto ci si aspettava potesse fare, vale a dire sempre nelle prime otto della classifica e con qualche possibilità di salire ancora più in alto, ma per il momento lontana dalla corsa al primo posto. Attenzione all’imminente diretta Trieste Napoli, potrebbe venirne fuori una partita entusiasmante…