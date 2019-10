Diretta Olimpia Milano Trieste/ Streaming video e tv: incrocio storico (basket A1)

Olimpia Milano Trieste verrà diretta dagli arbitri Denis Quarta, Christian Borgo e Alessandro Nicolini: alle ore 12.00 di domenica 6 ottobre il PalaLido – disposta l’inversione per indisponibilità del PalaRubini – ospita la partita valida per la terza giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Sfida storica tra due società che tempo fa hanno incrociato i loro destini, e che si ritrovano adesso nel massimo torneo per il secondo anno consecutivo. L’Alma ha confermato Eugenio Dalmasson dopo la promozione, e a maggior ragione dopo i playoff conquistati l’anno passato nonostante le difficoltà economiche; adesso però potrebbe arrivare il conto, sul campo sono arrivate due sconfitte e quella interna di domenica scorsa, 30 punti di scarto incassati da Varese, è stata pesantissima. Anche Milano però ha perso nell’ultimo turno: inaspettato ko interno contro Brescia, dunque per Ettore Messina c’è già la consapevolezza di dover sudare non poco per portare la squadra alla vittoria dello scudetto atteso da tutti. Aspettiamo allora con trepidazione la diretta di Olimpia Milano Trieste, nel frattempo possiamo fare un excursus sui temi principali di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olimpia Milano Trieste non sarà disponibile: questa infatti è una delle partite che per la terza giornata di campionato sono esclusiva della piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutta la gamma delle gare di Serie A1 ai propri abbonati. Dopo la sottoscrizione sarà dunque possibile assistere alle immagini in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Rimandiamo anche al sito ufficiale della Lega Basket, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it ed è consultabile gratuitamente.

DIRETTA OLIMPIA MILANO TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Per parlare di Olimpia Milano Trieste dobbiamo necessariamente partire da quello che è successo domenica: l’Olimpia è caduta al Mediolanum Forum contro Brescia, non riuscendo a dare seguito alla netta vittoria di Treviso. Milano parte naturalmente con i favori del pronostico: il grande ritorno di Ettore Messina e la firma di Sergio Rodriguez impongono questo ruolo quanto il gap che la società è riuscita a creare nel corso degli anni, ma adesso chiaramente bisogna confermare sul parquet questo vantaggio e la Leonessa ha fatto capire a tutti che la strada per la AX Armani Exchange non sarà scontata. Dall’altra parte abbiamo Trieste che arriva da due sconfitte che gridano vendetta – ma in casa avrebbe avuto più possibilità. Varese ha passeggiato sul parquet giuliano, dominando il primo tempo e resistendo al tentativo di rientro dell’Alma che di fatto è durato solo cinque minuti; un ko preoccupante per Dalmasson, che deve subito invertire la rotta centrando una buona prestazione al netto del risultato. Perdere contro l’Olimpia ci sta, ma la sua squadra dovrà dimostrare – come del resto già fatto a Venezia, sul campo dei campioni in carica – di potersela giocare ad armi pari con tutte, provando a raggiungere i playoff ma innanzitutto mettendo in ghiaccio un’altra permanenza nel massimo campionato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA