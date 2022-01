DIRETTA/ Trieste Pesaro video streaming tv: Franco Ciani e la storia del match

DIRETTA TRIESTE PESARO: LA STORIA

Ci avviciniamo alla diretta di Trieste Pesaro. Ne avevamo già parlato: la storia di Franco Ciani è in qualche modo legata a quella della Vuelle. Nel 1999 infatti l’attuale allenatore dell’Allianz era tornato sulla panchina di Gorizia, ma questa volta in Serie A1: Ciani aveva fatto un clamoroso miracolo salvando la squadra con cinque vittorie in sei partite. La cosa però non era durata: Gorizia aveva ceduto il titolo sportivo a Pesaro, che otto anni dopo l’ultimo scudetto e quattro dopo l’ultima finale era incredibilmente finita in Serie A2, e nella stagione precedente era stata eliminata in semifinale playoff da Biella, mancando la promozione.

Grazie al rilevamento di quel titolo, la Vuelle era tornata nel massimo campionato; subito ai playoff e l’anno dopo già in semifinale, ma poi sarebbero arrivati anni duri con retrocessioni sfiorate o “cancellate” (era sostanzialmente scritta quella del 2020, ma poi è arrivato il lockdown). Oggi Ciani ritrova Pesaro: chissà, magari se Gorizia non avesse ceduto il titolo sportivo anche la sua carriera di allenatore sarebbe diversa ma questo non possiamo saperlo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRIESTE PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Pesaro non è una di quelle che per questa giornata di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Da quest’anno sappiamo comunque che il broadcaster ufficiale della Lega è Discovery Plus, e dunque gli abbonati a questa piattaforma (a pagamento) potranno seguire questa e le altre sfide di basket Serie A1 in diretta streaming video. Per le altre informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, si potrà consultare liberamente il sito www.legabasket.it.

TRIESTE PESARO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Trieste Pesaro in diretta domenica 23 gennaio 2022 alle ore 18.00 sarà una sfida valida per la 17^ giornata di basket Serie A1 2021-2022. Distanze strette in classifica ma al momento obiettivi diversi per le due formazioni: l’Allianz guida il treno delle formazioni al terzo posto, staccata dalla Virtus Bologna seconda e reduce da un tiratissimo match perso ai supplementari contro la Reggiana. Pesaro resta quartultima dopo il ko di Brescia e dovrà cercare di ritrovare la brillantezza vista nell’impresa contro l’Olimpia Milano.

Luca Banchi, coach di Pesaro, ha messo in guardia i suoi sui pericoli della sfida: “Trieste è una squadra che ha dimostrato grande consistenza, organizzazione e disciplina nell’arco del girone di andata meritando la posizione che attualmente ricopre in classifica. Da parte nostra c’è il desiderio di riscattare la prova incolore di pochi giorni fa a Brescia. Domani dovremo fare attenzione nel contenere la consistenza del gioco interno dei nostri avversari oltre a frenare la vena realizzativa dei loro punti di riferimento, a iniziare da Banks e Davis. Trieste finora ha mostrato un’ottima organizzazione di gioco su entrambe le metà campo obbligandoci pertanto a ritrovare fiducia ed aggressività per competere con squadre di tale livello.”

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match del massimo campionato di basket tra Trieste e Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Trieste con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35 mentre l’eventuale successo di Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



