Diretta Trieste Pesaro/ Streaming video tv: un antipasto di playoff? (basket A1)

DIRETTA TRIESTE PESARO: SFIDA TRA DUE OUTSIDER

Trieste Pesaro verrà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Andrea Bongiorni e Martino Galasso: in programma alle ore 17:00 di domenica 18 aprile presso l’Allianz Dome, è valida per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021.

Arriviamo a questo match dopo un turno infrasettimanale particolarmente intenso, e troviamo sul parquet due squadre che potrebbero incrociarsi anche nei playoff, anche se verosimilmente – per come stanno adesso le cose – dovrebbero eventualmente superare il primo turno e accedere alle semifinali.

Diretta/ Brescia Sassari (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due!

Il torneo dell’Allianz (al netto del calo nelle ultime settimane) è stato positivo, perché non ci si aspettava che questo gruppo potesse stazionare stabilmente nelle prime otto del campionato e prendersi un posto in post season; più ondivago il cammino della Vuelle, ma certamente gli adriatici sono pienamente soddisfatti a patto che ora chiudano il discorso. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Trieste Pesaro, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche approfondimento legato ai temi principali cui assisteremo in questa partita.

Diretta/ Milano Virtus Bologna (94-84) streaming video tv: Shields trascina i suoi

DIRETTA TRIESTE PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Pesaro viene trasmessa su Eurosport 2, dunque potrà essere visionata dai clienti della televisione satellitare al numero 211 del loro decoder; in alternativa, come sempre, la piattaforma Eurosport Player fornisce tutte le partite del campionato di basket ai suoi abbonati, in diretta streaming video e dunque tramite l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche le statistiche dei giocatori e delle squadre e la classifica di Serie A1.

Diretta/ Sassari Milano (risultato finale 73-85) streaming video Rai: Leday 26 punti

DIRETTA TRIESTE PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo presentare la diretta di Trieste Pesaro come un’ideale sfida tra due outsider: sia l’Allianz che la Vuelle non fanno parte dell’aristocrazia di Serie A1, per chiamarla così, ma sono riuscite a prendersi una posizione utile per giocare i playoff e, comunque, le abbiamo viste entrambe al Mediolanum Forum per la Final Eight di Coppa Italia. Qui gli adriatici sono arrivati addirittura in finale con uno splendido percorso; purtroppo però da quel momento la squadra di Jasmin Repesa ha calato sensibilmente la sua produzione sul parquet, entrando in un periodo di crisi che ha messo a repentaglio quella partecipazione ai playoff che pareva piuttosto certa. Ora dunque questi due roster dovranno lottare con le unghie e con i denti per un posto al sole, e da questa partita potrebbero passare tantissimi dei destini a breve termine, non ci resta quindi che scoprire come finirà…

© RIPRODUZIONE RISERVATA