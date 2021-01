Diretta Trieste Reggio Emilia/ Streaming video tv: altro recupero in Serie A

DIRETTA TRIESTE REGGIO EMILIA: SENZA TROPPI CALCOLI

Trieste Reggio Emilia, diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Guido Federico Di Francesco e Andrea Valzani, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 6 gennaio 2020, presso l’Allianz Dome di Trieste come recupero della settima giornata del campionato 2020-2021 della Serie A di basket. La diretta di Trieste Reggio Emilia ci propone dunque nel giorno dell’Epifania uno dei tanti recuperi di questo campionato di basket che è un vero e proprio percorso ad ostacoli: basterebbe forse dire che la partita era in programma due mesi fa, nel mezzo però del lungo periodo di stop imposto alla Allianz Pallacanestro Trieste dal Coronavirus, che ha colpito i giuliani in modo particolarmente duro. Anche la Unahotels Reggio Emilia d’altronde ha dovuto fare i conti con qualche rinvio e nessuna delle due formazioni è in pari con la tabella di marcia del campionato: inutile perciò fare troppi calcoli su una classifica con troppe incognite, la cosa migliore da fare è davvero pensare partita per partita.

DIRETTA TRIESTE REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Reggio Emilia non sarà garantita, tuttavia possiamo segnalare che pure questa partita – come tutte quelle del campionato di Serie A di basket – sarà visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, da tempo ormai grande casa del basket italiano ed europeo. Il servizio è riservato agli abbonati; per tutti gli altri tifosi o appassionati, ricordiamo il live score ufficiale sul sito della Lega Basket.

DIRETTA TRIESTE REGGIO EMILIA: IL CONTESTO

La diretta di Trieste Reggio Emilia vedrà i padroni di casa tornare in campo dopo un altro rinvio, quello della partita che l’Allianz avrebbe dovuto giocare domenica contro Varese. In questo caso il focolaio Covid era in casa dei lombardi, ma è comunque una ulteriore conferma delle difficoltà di questa stagione, come Trieste sa meglio di chiunque altro perché è stata completamente ferma per molte settimane (ben oltre un mese) e poi ha cominciato un tour de force tra partite “regolari” (se non saltano) e recuperi. Trieste dunque non ha ancora debuttato nel 2021, ma aveva giocato per l’ultima volta appena una settimana fa, il 30 dicembre contro Treviso, anche in quel caso in un recupero che era stato vinto dai giuliani. Per Reggio Emilia invece il 2020 era finito a Santo Stefano con la sconfitta casalinga contro Cantù, però naturalmente la Unahotels nel frattempo ha già giocato anche nel nuovo anno contro Sassari: in ogni caso, il calendario è davvero fitto per chiunque.



