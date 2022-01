Diretta/ Trieste Reggio Emilia streaming video tv: Unahotels senza Candi (Serie A1)

DIRETTA TRIESTE REGGIO EMILIA: PARTITA COMBATTUTA!

Trieste Reggio Emilia è in diretta alle ore 20.45 di domenica 16 gennaio 2022: sfida valida per il recupero della 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sfida tra due squadre reduci entrambe da una vittoria, Trieste il 12 gennaio scorso è passata sul campo di Cremona, con vittoria dell’Allianz con il punteggio di 75-80. Mentre la formazione emiliana era impegnata in Coppa contro Anversa, con la formazione belga battuta 86-72, anche se Reggio Emilia è reduce in campionato da due sconfitte consecutive subite contro Tortona e Virtus Bologna.

La Unahotels dovrà affrontare la sfida con una defezione importante: Leonardo Candi sarà out per un infortunio alla caviglia sinistra subito in allenamento. I primi esami strumentali hanno evidenziato una lesione capsulare, in attesa di stabilire i tempi di recupero sarà sicuramente assente nella trasferta di Trieste. I precedenti hanno visto l’Allianz vincente in quattro delle ultime cinque sfide di campionato contro la Reggiana, vincente 87-86 solo in un’occasione il 15 dicembre 2019.

DIRETTA TRIESTE REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Reggio Emilia sarà garantita in chiaro per tutti sul canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), di conseguenza ci sarà una doppia possibilità di seguire la diretta streaming video, gratuitamente per tutti tramite Rai Play oppure sulla piattaforma Discovery +, che trasmette su abbonamento tutte le partite del campionato di Serie A di basket italiana. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trieste Reggio Emilia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Trieste con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, mentre l’eventuale successo di Reggio Emilia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

