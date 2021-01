Diretta Trieste Sassari/ Streaming video tv: Dinamo corsara all’Allianz? (basket A1)

DIRETTA TRIESTE SASSARI: LA PRIMA ISOLANA DI HAPP

Trieste Sassari, in diretta dall’Allianz Dome, si gioca alle ore 19:00 di domenica 24 gennaio nella 17^ giornata del campionato di Serie A1 2020-2021. Rappresenta, ancora una volta, il ritorno di Gianmarco Pozzecco nella città in cui è cresciuto – cestisticamente e non – lanciando la sua carriera, ma soprattutto la clamorosa possibilità che i giuliani hanno di chiudere imbattuti la doppia sfida contro la Dinamo. Almeno per quanto riguarda la regular season, perché potrebbe esserci un incrocio nei playoff; all’andata infatti Trieste aveva incredibilmente sorpreso Sassari al PalaSerradimigni, in quella che era stata la prima sorpresa della stagione.

Certamente il Banco di Sardegna ha poi avuto altre giornate negative, ma sembra aver preso il passo giusto: entra in questo turno con il secondo posto condiviso con Brindisi e Virtus Bologna, e nell’ultima partita giocata ha demolito Pesaro con un secondo tempo scintillante. Non dovrà comunque sottovalutare l’Allianz, una squadra che sta facendo meglio delle aspettative; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Trieste Sassari, intanto possiamo fare una rapida valutazione dei temi principali legati a questa partita.

DIRETTA TRIESTE SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Sassari non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’unico modo per assistere alla partita di campionato è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video. Inoltre, come sempre, sarà liberamente consultabile il sito ufficiale www.legabasket.it: vi troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play del match e le statistiche dei giocatori e delle squadre, ma anche la classifica del torneo e i contenuti multimediali.

DIRETTA TRIESTE SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Potrebbe essere meno scontata del previsto questa Trieste Sassari, in particolar modo perché la Dinamo ha più gare sul groppone affrontando la Champions League e la stanchezza potrebbe farsi sentire; poi perché l’Allianz, come abbiamo già detto, ha dimostrato di poter andare oltre i limiti e sta disputando una stagione di tutto rispetto. Ha centrato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia contro pronostico, approfittando del passo lento di qualche rivale; domenica scorsa ha letteralmente schiantato Cremona, in trasferta, giocando un secondo tempo stupendo, e almeno offensivamente ha talento da vendere. Chiaramente però il Banco di Sardegna rimane superiore, e non di poco: lo ha dimostrato tra le altre cose una settimana fa, quando Miro Bilan ha infilato una doppia doppia senza nemmeno inserire la quarta e le sue veci le ha fatte soprattutto Eimantas Bendzius, ormai arrivato allo status di stella. In più, dal mercato è arrivato un certo Ethan Happ: adesso Sassari teme davvero poche squadre sotto canestro, e sarà difficilissimo batterla impostando la partita sul fare un punto più di lei. Vedremo intanto come andrà qui tra poche ore…



