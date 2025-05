DIRETTA TRIESTE SASSARI: CONTA SOLO PER I GIULIANI!

Con la diretta Trieste Sassari, che si gioca alle ore 20:00 di sabato 10 maggio presso il Pala AGSM di Verona, prende il via la 30^ e ultima giornata di basket Serie A1 2024-2025: una partita che come vedremo conta (relativamente, tra l’altro) solo per la squadra giuliana, che arriva dalla sconfitta di Varese e deve ancora provare a difendere il sesto posto nella griglia dei playoff. Sassari ha perso male contro Brescia, al PalaSerradimigni, ma da tempo ha poco da chiedere al suo campionato: abbondantemente salvo anche grazie al buon lavoro di Massimo Bulleri, arrivato in corso d’opera, era troppo lontano dalla post season anche se a dire la verità avrebbe potuto provarci.

La Dinamo in effetti potrebbe anche mangiarsi le mani: i rallentamenti di Tortona e Venezia avrebbero potuto concedere qualche chance di Top 8, ma l’inizio di stagione è stato negativo e poi sono stati persi altri punti “facili” per strada. Adesso dunque con la diretta Trieste Sassari si chiude il percorso, bisognerà provare a costruire una squadra che sia più competitiva rispetto a quella di quest’anno mentre la ex Allianz aspetterà di scoprire come andranno le cose ai playoff, ma molto probabilmente dovrà cambiare allenatore perché Jamion Christian sembra destinato a fare ritorno negli Stati Uniti.

COME SEGUIRE LA DIRETTA TRIESTE SASSARI IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Trieste Sassari non avrete a disposizione una trasmissione in onda vera e propria, la partita sarà garantita in diretta streaming video a tutti gli abbonati della piattaforma DAZN.

DIRETTA TRIESTE SASSARI: CHRISTIAN VERSO I PLAYOFF

Ci avviciniamo alla diretta Trieste Sassari, che come detto ha importanza soltanto per la squadra di casa: Trieste avrebbe potuto blindare il sesto posto se avesse vinto a Varese, contro una Openjobmetis già salva e senza molto da chiedere se non una prova di orgoglio davanti al suo pubblico. La sconfitta permette invece a Reggio Emilia di operare il sorpasso: per il momento non è ancora chiaro quale sarà l’avversaria di Trieste in un caso o nell’altro, perché davanti le possibilità non sono poche ma il rischio concreto è quello di finire in pasto a Virtus Bologna o Brescia per non parlare della sorprendente Trapani.

Vada come vada, Trieste non avrà il fattore campo nel primo turno dei playoff: anche questo può essere un rimpianto, per come la squadra aveva giocato e performato nella prima parte della stagione arrivare nelle prime quattro della regular season era un traguardo tutto sommato fattibile, ma poi l’infortunio di Colbey Ross ha complicato i piani e il roster di Christian si è rivelato forse troppo legato al suo trio (con Ross, anche Denzel Valentine e Markel Brown). La ricetta pagherà ai playoff? Naturalmente dipenderà dalla rivale, ma in ogni caso sarà una sfida tostissima per i giuliani che in ogni caso sono arrivati alla post season da neopromossa, dunque comunque tanti applausi.