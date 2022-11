DIRETTA TRIESTE SASSARI/ Video streaming tv: la prima gioia stagionale dell’Allianz

DIRETTA TRIESTE SASSARI: LA PRIMA GIOIA

La diretta di Trieste Sassari prende spunto dalla prima vittoria stagionale dell’Allianz: finalmente la squadra giuliana ha potuto festeggiare e lo ha fatto in una partita molto importante, ovvero quella al PalaBarbuto contro Napoli. Un match chiuso all’overtime, che ha avuto parecchi cambi nella squadra in vantaggio ma che alla fine ha premiato i ragazzi di coach Marco Legovich. Il solito mattatore è stato Frank Gaines, che ha chiuso la sua serata infilando 29 punti con 4/7 dall’arco, 7/17 totale e anche 3 rimbalzi e 3 assist.

Tuttavia va citata l’ottima risposta arrivata da Frank Bartley: prima del match avevamo detto di come la guardia di Baton Rouge potesse andare incontro a un taglio, la sua risposta è stata in 21 punti con 7/17 al tiro (3/8 nelle triple) e 7 rimbalzi per 20 di valutazione. Diciamo allora che dal punto di vista professionale Bartley ha assolutamente fatto il suo, adesso però naturalmente il giocatore si dovrà ripetere perché non basta una buona prestazione per garantirsi la conferma, vedremo dunque cosa succederà tra poco sul parquet dell’Allianz Dome… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRIESTE SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Sassari non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo tra le partite selezionate in questa 6^ giornata. Sappiamo bene che da questa stagione l’alternativa è il portale Eleven Sport, che fornisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1: la visione sarà in diretta streaming video, e potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

TRIESTE SASSARI: COLPO DELLA DINAMO?

Trieste Sassari, che verrà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Valerio Grigioni e Guido Federico Di Francesco, va in scena all’Allianz Dome con palla a due alle ore 18:30 di domenica 6 novembre: siamo nella 6^ giornata di basket Serie A1 2022-2023. Finalmente l’Allianz, partita con quattro sconfitte in serie, ha trovato la prima gioia: è stata una partita incredibile quella di Napoli, ma Trieste l’ha portata a casa e così ha ottenuto un doppio colpo, infilando una vittoria contro una diretta concorrente per la salvezza – l’obiettivo è chiaramente quello – e anche in trasferta, cosa decisamente molto importante.

Sassari deve ancora trovare il suo giusto filo conduttore: la Dinamo corre per ritrovare un posto ai playoff, lo dicono il suo status e il rendimento avuto nella passata stagione, ma ci sono ancora delle difficoltà nell’esprimersi totalmente. La sconfitta interna contro la Virtus Bologna può essere tenuta in conto, ma nel frattempo la classifica non è ottima; vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Trieste Sassari, aspettando che si alzi la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione dei temi principali che potrebbero emergere dall’interessante serata dell’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trieste Sassari, almeno sulla carta, potrebbe regalare all’Allianz la seconda vittoria stagionale che sarebbe anche consecutiva: la scorsa settimana abbiamo parlato del sempre più vicino passaggio di proprietà e del fatto che da lì in avanti potrebbero essere operate delle scelte che riguardino lo staff tecnico (dunque l’allenatore in primis) e magari qualche giocatore che non sta rendendo come dovuto. Nel frattempo però Trieste ha vinto a Napoli: magari una singola partita non cambierà certe valutazioni che possano essere già state fatte, anche per questo allora il match interno all’Allianz Dome diventa importante.

Sassari come già detto deve ancora rivelarsi del tutto: all’inizio dell’anno ha centrato la semifinale di Supercoppa ma le valutazioni su quel torneo di Brescia restano relative, nel senso che si trattava di due partite (e una è stata persa) ed eravamo a settembre, quando ancora la preparazione non era ultimata. Stiamo comunque parlando di un Banco di Sardegna che arrivava dalla semifinale playoff, quindi non solo teoricamente nella Top 4 di Serie A1: uno status che Sassari vuole mantenere, ma come detto non sarà per forza di cose semplicissimo. Toccherà vedere allora cosa succederà tra poco, quando la diretta di Trieste Sassari prenderà finalmente il via…











