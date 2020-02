Diretta Trieste Sassari/ Streaming video tv: momento delicato per l’Alma (basket A1)

Trieste Sassari sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Manuel Mazzoni, Mauro Belfiore e Andrea Bongiorni: squadre in campo alle ore 18:30 di domenica 2 febbraio presso l’Allianz Dome, dove si gioca la 21^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Situazione delicatissima per l’Alma, che arriva dalla sconfitta interna contro Milano e non ha approcciato benissimo questo girone di ritorno, nonostante i nuovi arrivi che hanno sicuramente migliorato il roster. Adesso la corsa per salvarsi diventa complessa, e in questo momento il calendario non aiuta perché arriva a fare visita la seconda forza del campionato. Tuttavia anche il Banco di Sardegna ha bisogno di ripartire, perché nell’ultima giornata ha perso in casa contro Trento: un ko beffardo arrivato sulla sirena che ha impedito alla Dinamo di tenere il passo della Virtus Bologna e fatto avvicinare le rivali che sperano di prendersi la sua seconda piazza. Sarà dunque molto interessante valutare come andranno le cose nella diretta di Trieste Sassari; aspettandone la palla a due possiamo sicuramente fare qualche valutazione circa i temi principali.

Trieste Sassari è chiaramente una partita che nel suo pronostico appare piuttosto chiusa: il Banco di Sardegna ha già dimostrato nel corso della stagione di essere una squadra profonda, di grande qualità e con tante soluzioni nel suo arsenale. Non per niente gli isolani sono tra le favorite per arrivare alla finale scudetto e per il tricolore, ma in settimana hanno giocato una partita dispendiosa in Champions League e, battendo l’Unet Holon soltanto nel quarto periodo, hanno sicuramente lasciato parecchie energie sul parquet anche se Gianmarco Pozzecco ha cercato di girare i suoi uomini. Adesso sarà interessante scoprire quello che succederà sul parquet dell’Allianz Dome: Trieste ha operato acquisti importanti sul mercato e giocatori come Deron Washington e Ricky Hickman sono sicuramente fatti per altri livelli – al netto dell’età – ma si devono ancora adattare al nuovo contesto e dunque per il momento l’Alma è un cantiere aperto, sempre con la speranza di fare il colpo grosso e allontanare lo spettro della retrocessione.



