Diretta Trieste Scafati/ Streaming video tv: Caja sogna la Coppa Italia! (basket A1)

DIRETTA TRIESTE SCAFATI: LA GIVOVA ADESSO SOGNA!

Trieste Scafati, partita in diretta dall’Allianz Dome alle ore 19:00 di domenica 8 gennaio, si gioca per la 14^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023: tecnicamente sarebbe una sfida diretta per la salvezza, nella realtà attuale la Givova sta sognando altri traguardi perché l’arrivo di Attilio Caja in panchina ha cambiato le carte in tavola, lunedì è arrivato un incredibile +35 contro Napoli e addirittura la neopromossa può ambire ad un posto nella Final Eight di Coppa Italia, certo non così immediato ma comunque alla portata quando mancano due giornate per definirne il tabellone.

Trieste invece, nonostante i progressi mostrati dopo il pessimo avvio, continua a faticare: sconfitta sul parquet di Verona l’Allianz si è ritrovata penultima in classifica e agganciata da Treviso, con Reggio Emilia che ha fatto un passettino in avanti e messo ancor più in discussione la permanenza in Serie A1. Il turno casalingo va assolutamente sfruttato dai giuliani, ma nella diretta di Trieste Scafati parte favorita la Givova: vedremo cosa succederà, intanto facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata all’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Scafati non sarà una di quelle che per la 14^ giornata di Serie A1 verranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Il match sarà comunque fornito dal portale Eleven Sports, come tutti gli altri del massimo campionato di basket: dallo scorso 2 gennaio questa emittente sarà visibile anche dagli abbonati DAZN e dunque ci sarà un’opportunità in più, ricordando che si tratterà di una visione in diretta streaming video e che potrete decidere di abbonarvi al servizio o acquistare l’evento on demand. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

Solo poche settimane fa avremmo presentato la diretta di Trieste Scafati come un incrocio tra due delle principali candidate alla retrocessione. Poi, la Givova ha cambiato allenatore come già detto: Attilio Caja, sostanzialmente uno specialista nel migliorare sensibilmente situazioni negative e far rendere il suo roster più di quanto lecito aspettarsi, sta facendo un altro capolavoro e la sua Scafati adesso occupa la nona posizione in classifica, uno scenario assolutamente impensabile all’inizio della stagione ma anche dopo aver visto la squadra – rinforzata anche sul mercato – nelle prime uscite.

Che dunque Scafati possa giocare il ruolo della matricola terribile? Sarà da vedere, intanto Trieste spera di prendersi una vittoria importante per risalire una classifica che rimane parecchio complicata. Come già accennato, l’Allianz ha sicuramente aumentato le sue quotazioni e del resto fare peggio dell’inizio sarebbe stato particolarmente difficile, ma i giuliani devono ancora fare i conti con una squadra cui forse manca qualcosa a livello tecnico, e che dunque allo stato attuale delle cose deve accettare di disputare una stagione di sofferenza. Se poi arriverà la salvezza lo dirà il campo…











