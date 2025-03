DIRETTA TRIESTE SCAFATI: SITUAZIONI DIVERSE!

La diretta Trieste Scafati va in scena alle ore 20:00 di domenica 9 marzo, dunque un appuntamento serale con la partita per la 21^ giornata di basket Serie A1 2024-2025. Situazione diversa tra le due squadre: l’Allianz Trieste, già grande protagonista in Coppa Italia con la semifinale raggiunta a scapito di Trapani, non si ferma nemmeno in campionato e con la vittoria su Treviso ha cementato ancor più la sua settima posizione in classifica, ponendo così solide basi per la qualificazione ai playoff ma dovendo ora stringere i denti, perché arriviamo nel momento decisivo della regular season.

Scafati invece deve ancora pensare a salvarsi, perché il compito è tutt’altro che concluso: la Givova ha dimostrato di poter alzare il volume dall’arrivo di Marco Ramondino, ma le manca ancora il centesimo per fare l’euro come si è visto anche nella sconfitta interna contro Venezia, in una partita che i campani avevano anche condotto abbastanza bene. Dunque anche la diretta Trieste Scafati diventa importante per provare a mettere due punti in più sul tabellone, ma sarà tutt’altro che semplice perché è innegabile che, anche per fattore campo, siano i giuliani a partire con il favore del pronostico.

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA TRIESTE SCAFATI IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Trieste Scafati non prevede la trasmissione sui canali della nostra tv, ma potrete comunque seguire la partita di Serie A1 tramite il servizio di diretta streaming video, in abbonamento, sulla piattaforma DAZN.

DIRETTA TRIESTE SCAFATI: ALLIANZ CON UN PIEDE NEI PLAYOFF

La diretta Trieste Scafati è sempre più vicina: un’altra bella occasione per l’Allianz che, particolare non indifferente, è ancora senza Colbey Ross per un problema ad un dito (operato) che gli aveva già fatto saltare la Coppa Italia, il fatto che Trieste abbia comunque raggiunto la semifinale a Torino e poi abbia battuto Treviso in maniera brillante la dice lunga sulla qualità e le diverse soluzioni del roster a disposizione di Jamion Christian, perché Ross è certamente il giocatore con il quale cambiare ritmo ma la squadra sa fare punti e vincere le partite anche in sua assenza, una gran bella risposta per l’ambiente.

Risposte che sta fornendo anche Scafati, ma come detto qui lo scenario è diverso: Ramondino ha portato energia e consapevolezza ma la squadra arranca, forse la chiave risiede nel completo recupero di Kruize Pinkins che, ora con un ruolo in uscita dalla panchina, ha già fornito indicazioni più che positive contro Venezia ma può fare ancora lo step successivo, aiutando un Rob Gray sempre più dominante a tirar fuori la Givova dalle secche. La terza salvezza consecutiva sarebbe una grande notizia per Scafati, una vittoria a Trieste aiuterebbe non poco questa squadra…