Diretta Trieste Tortona streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi mercoledì 12 novembre 2025

DIRETTA TRIESTE TORTONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci praticamente alla palla a due per la diretta Trieste Tortona, diamo allora un breve sguardo ai due precedenti dello scorso campionato di Serie A. L’andata era stata molto presto, già il 12 ottobre 2024 nella terza giornata, si giocava in casa di Tortona ma fu una vittoria esterna per Trieste con un combattuto 82-85, da notare quindi che ci fu gloria solamente per i giuliani nello scorso campionato. Trieste infatti riuscì poi a concedere il bis vincendo anche la partita casalinga di ritorno il 1° febbraio scorso, in questo caso con un più netto 86-72.

Morto Michael Ray Richardson/ Addio a "Sugar", che fu stella della Virtus Bologna (oggi 11 novembre 2025)

Domenica sera tuttavia ha sorriso solamente Tortona, grazie alla faticosa vittoria dei piemontesi contro Varese che coach Mario Fioretti aveva commentato così: “Partita durissima, contro una squadra che sta aggiustando il roster e sta giocando sempre meglio. Siamo riusciti a essere più efficaci e portare a casa una partita che avrebbero potuto portare a casa anche loro, in un finale davvero tiratissimo”. Sarà emozionante anche la diretta Trieste Tortona? Lo scopriremo fra poco, si gioca! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie A basket/ La classifica dopo la 7^ giornata (oggi lunedì 10 novembre 2025)

TRIESTE TORTONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Il canale tematico LBATV sarà il prezioso riferimento per seguire la diretta Trieste Tortona in tv, o per la precisione in diretta streaming video su abbonamento.

TRIESTE TORTONA: IL RECUPERO DEL TURNO INFRASETTIMANALE

La diretta Trieste Tortona completerà oggi, mercoledì 12 novembre 2025, con palla a due alle ore 20.00 di stasera al PalaTrieste del capoluogo giuliano, la sesta giornata della Serie A di basket, che era stato il turno infrasettimanale della scorsa settimana, per cui ovviamente i padroni di casa e gli ospiti piemontesi hanno nel frattempo già disputato la settima.

DIRETTA/ Venezia Sassari (risultato finale 89-76): Reyer vittoria di squadra! (oggi 9 novembre 2025)

Oggi Trieste e Tortona torneranno in pari con tutte le altre squadre del massimo campionato, si spezzerà l’equilibrio perfetto per la Pallacanestro Trieste, che fino a questo momento infatti ha raccolto tre vittorie e altrettante sconfitte, un buon bottino nonostante domenica ci sia stato un pesante ko sul parquet di Brescia.

I padroni di casa vorranno quindi tornare subito alla vittoria, ma dovranno fare i conti con le velleità di una Bertram Derthona Tortona che si presenterà invece a Trieste forte di un cammino finora eccellente in questo campionato, con cinque vittorie e una sola sconfitta su sei partite disputate.

Va detto che domenica in verità Tortona ha faticato per vincere 90-87 contro Varese in casa, un successo forse più complicato del previsto ma che conferma i piemontesi nei quartieri più nobili della classifica di Serie A anche verso la diretta Trieste Tortona, per capire se la Bertram potrà agganciare il primo posto…

DIRETTA TRIESTE TORTONA: BERTRAM PER IL PRIMO POSTO

Ecco allora che dobbiamo evidenziare un dato molto importante verso la diretta Trieste Tortona, perché gli ospiti aggancerebbero Brescia e Virtus Bologna al comando della classifica in caso di vittoria. L’umore quindi è alto, anche se per la Bertram domenica il canestro del sorpasso su Varese è arrivato solamente a 13 secondi dalla sirena, quindi con i brividi: facile identificare l’uomo copertina del sofferto successo di Tortona, che era stata trascinata da ben 33 punti da parte di Vital, indiscutibile MVP domenica.

Sempre meglio di una pesante sconfitta come quella rimediata da Trieste a Brescia, al termine di una partita sulla quale c’è poco da dire. I giuliani hanno avuto un buon bottino offensivo da parte di Ramsey e Ross, autori rispettivamente di 20 e 19 punti, ma 23 punti di passivo indicano in maniera chiarissima il fatto che la Germani abbia praticamente dominato. L’occasione del riscatto arriva già dopo soli tre giorni per i giuliani, la sapranno sfruttare nella diretta Trieste Tortona?