DIRETTA TRIESTE TORTONA: MATCH DI ALTO PROFILO!

Grande appuntamento con la diretta Trieste Tortona, che si gioca alle ore 20:30 di sabato 1 febbraio e rappresenta uno degli anticipi nella 18^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: è partita vera tra due squadre che, per quanto sconfitte nell’ultima giornata, si sono qualificate alla Final Eight di Coppa Italia e sono ancora oggi in zona playoff, obiettivo concreto per entrambe nonostante la corsa sia ancora lunga e tante cose possano succedere, per esempio guardando la classifica la rimonta di una Venezia che ha cambiato passo. Intanto, le ultime sfide: Trieste è caduta al Forum contro Milano, ma ha saputo dare battaglia per quasi tutta la partita e non è uscita ridimensionata dal ko contro l’Olimpia.

DIRETTA/ Wurzburg Tortona (risultato finale 80-79): vittoria in extremis! (oggi 28 gennaio 2025)

Lo stesso si può dire di Tortona, che pure ha perso in casa contro Reggio Emilia: sarebbe potuto essere un momento importante per blindare quinta o sesta posizione e invece la Bertram si è fatta agganciare dalla Unahotels, ma come detto nonostante questo rimane una squadra che ha confermato i propri valori anno dopo anno e anche in questa stagione. Lo scenario attuale rende la diretta Trieste Tortona davvero interessante e non solo per i meri fini della graduatoria di Serie A1, noi speriamo che ne venga fuori un bello spettacolo e intanto iniziamo a vedere quello che potrebbe accadere.

DIRETTA/ Tortona Reggio Emilia (risultato finale 67-69): Unahotels d'un soffio! (basket A1, 25 gennaio 2025)

TRIESTE TORTONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Avremo la diretta Trieste Tortona soltanto su DAZN, la piattaforma che manda in onda tutte le partite del campionato di basket Serie A1: vi avranno accesso gli abbonati, che potranno scegliere tra la diretta streaming video su PC, tablet e smartphone oppure l’utilizzo di dispositivi compatibili, come smart tv o consolle.

DIRETTA TRIESTE TORTONA: LE AMBIZIONI NON MANCANO

La diretta Trieste Tortona potrebbe certamente essere una sorta di antipasto dei playoff: al momento poco probabile visto che le due squadre sono settima e ottava in classifica, ma può sempre accadere che si prendano quinto o sesto posto o che addirittura di affrontino in semifinale, perché in questo momento ci sentiamo dire che le prime due (Trapani e Brescia, ma ci mettiamo anche Trento) abbiano sì dimostrato di essere squadre vere ma, in una serie al meglio delle cinque partite, possano essere battute da Allianz e Bertram, che hanno le individualità giuste per vincere le partite che contano davvero.

Diretta/ Brescia Tortona (risultato finale 98-106): trionfa la Bertram! (19 gennaio 2025)

Una di queste, Colbey Ross, ha giocato a Tortona lo scorso anno e oggi è il playmaker di Trieste; in generale stiamo comunque parlando di due società che, pur rappresentando realtà di provincia che sono arrivate dal basso, non hanno mai nascosto come il loro progetto puntasse a diventare competitive in poco tempo. Derthona Basket lo ha fatto vedere nelle tre precedenti stagioni, l’Allianz lo sta invece confermando da neopromossa: ecco allora che la diretta Trieste Tortona stuzzica davvero ed è pronta a regalarci 40 o più minuti di grande intensità, tra poco il parquet ci dirà chi si prenderà la vittoria.