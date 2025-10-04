Diretta Trieste Trapani streaming video tv: orario e risultato live della partita inaugurale del nuovo campionato di basket Serie A1.

DIRETTA TRIESTE TRAPANI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

È finalmente il momento di vivere la diretta Trieste Trapani, giova allora ricordare che lo scorso 13 febbraio una squadra giuliana priva di Colbey Ross aveva sorpreso gli Shark nei quarti di Coppa Italia, vincendo 74-72 grazie soprattutto a 11 punti, 5 rimbalzi e 6 assist di Denzel Valentine. Il quale è volato a Venezia, mentre coach Jamion Christian è tornato negli Usa per allenare Bryant University; come già accennato il nuovo allenatore di Trieste è un’altra scommessa che arriva dall’estero, vale a dire lo spagnolo Israel Gonzalez, che ha 50 anni e già una bella esperienza.

Dopo quasi 20 anni da vice, di cui ben otto a Gran Canaria, Gonzalez ha ereditato nel 2021 la panchina dell’Alba Berlino (dove era già assistente) e al primo colpo ha fatto la doppietta Bundesliga-Coppa di Germania; ha avuto la possibilità di allenare a lungo in Eurolega e dunque si è confrontato con i migliori, adesso arriva in Serie A1 per portare in dote il suo bagaglio e provare a far fare a Trieste un salto di qualità. Con Jasmin Repesa si era già incrociato, appunto in Eurolega, ma quando era vice; intanto per noi è davvero il tempo della palla a due di questa partita, mettiamoci comodi perché ci siamo con la diretta Trieste Trapani che sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA TRIESTE TRAPANI IN STREAMING VIDEO TV

SUBITO GRANDE SFIDA!

È la diretta Trieste Trapani a inaugurare, alle ore 20:00 di sabato 4 ottobre 2025, il nuovissimo campionato di basket Serie A1 2025-2026: prima partita della prima giornata, e subito grande spettacolo al PalaTrieste tra due squadre da playoff che l’anno scorso sono state tra le protagoniste indiscusse della stagione.

Trieste era neopromossa, ma ha saputo fare concreta corsa da post season fin da subito; alla fine l’ha ottenuta e ha incrociato Brescia, strappandole una vittoria in gara-2 ma venendo eliminata in quattro gare. Oggi riparte con un allenatore diverso: si sapeva da tempo che Jamion Christian sarebbe tornato negli Stati Uniti.

Per Trapani, tornata in Serie A1 dopo tre decenni, il percorso è stato esaltante: ha lottato per il primo posto fino all’ultimo, è arrivata seconda, ha eliminato nettamente Reggio Emilia ed è arrivata a una storica semifinale. Purtroppo le vicende societarie la faranno partire da -4: potrebbe pesare.

Tuttavia sulla panchina della squadra siciliana è rimasto Jasmin Repesa che è grande garanzia; dobbiamo anche dare uno sguardo alla composizione dei nuovi roster ed è quello che faremo ora, anticipando la diretta Trieste Trapani con qualche ulteriore considerazione sulle due squadre e su cosa aspettarsi sul parquet.

DIRETTA TRIESTE TRAPANI: A CACCIA DI CONFERME

Siamo vicini alla diretta Trieste Trapani, gli Shark naturalmente finiscono sotto i riflettori perché ripetersi non è mai semplice, soprattutto dopo una grande stagione (anche se annunciata) e con quella penalizzazione che certo non aiuta le cose. Il roster è cambiato, anche se non del tutto: le conferme di JD Notae, Amar Alibegovic e John Petrucelli sono importanti, tra i nuovi bisogna sicuramente citare Ryan Arcidiacono, un veterano NBA che in Europa potrebbe provare a fare la differenza, e Jordan Ford che è stato ottimo con la maglia di Trento, soprattutto nella Coppa Italia portata in bacheca dalla Dolomiti Energia.

Trieste invece riparte dallo spagnolo Israel Gonzalez in panchina, altra scelta coraggiosa e sicuramente stuzzicante; l’estate ha portato in dote l’importantissima conferma di Colbey Ross e Markel Brown (mentre è partito Denzel Valentine) ma anche di Jarrod Uthoff e Jeff Brooks, tra i volti nuovi attenzione all’ex Lakers Juan Toscano-Anderson, potenzialmente nu grande colpo, e Jahmi’us Ramsey che ha esperienza in NBA e potrebbe portare un bel peso specifico in squadra. Le conferme o le sorprese arriveranno tra poco dalla diretta Trieste Trapani…