Diretta Trieste Trento/ Streaming video Rai: Aquila a caccia di conferme (basket A1)

DIRETTA TRIESTE TRENTO: AQUILA IN FORTE CRESCITA

Trieste Trento è la partita che, diretta dagli arbitri Michele Rossi, Fabrizio Paglialunga e Dario Morelli, chiude il programma della 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021: all’Allianz Dome le due squadre giocano alle ore 20:45 di domenica 20 dicembre. Si tratta di una sfida tra due società i cui contesti di origine sono diversi, così come le stagioni recenti; possiamo intanto dire che entrambe sono state impegnate in settimana, la Dolomiti Energia nell’ultima partita di un ottimo girone di Eurocup (nella quale l’avventura prosegue) e l’Alma in un recupero di questo campionato, perché domenica scorsa – sconfitta interna contro la Virtus Bologna – è tornata a giocare dopo oltre un mese di stop a causa del Coronavirus. Se guardiamo alle vicende del torneo, diciamo sicuramente che i giuliani devono innanzitutto pensare a salvarsi e poi potrebbero eventualmente esplorare una corsa ai playoff; la post season resta un obiettivo principale dell’Aquila, che dopo essere partita con il freno a mano tirato (solo in ambito nazionale) ha saputo riprendersi e arriva dalla vittoria in volata su Cantù. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Trieste Trento, ma aspettandone la palla a due possiamo provare a valutare insieme alcuni dei temi legati alla partita.

DIRETTA TRIESTE TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Trento sarà trasmessa in chiaro per tutti sui canali Rai Sport + e Rai Sport, dunque sul digitale terrestre con possibilità di mobilità su sito e app di Ray Play; e ovviamente sarà fornita agli abbonati dalla piattaforma Eurosport Player, come tutte le altre partite del campionato di Serie A1, in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili consultabili liberamente: il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet, i dati squadra per squadra e la classifica del torneo. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRIESTE TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Contesti diversi nella diretta di Trieste Trento, come dicevamo: l’Alma infatti è una società comunque storica, dal punto di vista di una piazza che ha sempre fatto basket ed è stata in grado nel tempo di costruire squadre competitive anche per i titoli. La svolta è arrivata con l’arrivo di Bepi Stefanel, ma è durata troppo poco: l’imprenditore ha poi deciso di trasferirsi a Milano portando nel capoluogo lombardo un roster straordinario, i successi sono arrivati più a Ovest e l’ambiente giuliano ha perso in un amen la sua forza, retrocedendo inesorabilmente nelle serie minori fino al grande ritorno targato Eugenio Dalmasson. La Dolomiti Energia è una realtà nuova, che però ha fatto passi da gigante: esordio assoluto in Serie A1 a metà del decennio che sta per chiudersi, sono già arrivate due finali scudetto e una semifinale di Eurocup. L’addio di Maurizio Buscaglia ha naturalmente frenato la corsa, ma tutto sommato Trento ha saputo ripartire alla grande e, affidata al giovane Nicola Brienza, sembra poter sviluppare un altro progetto di grande qualità provando a inserirsi nell’élite del basket italiano. Riuscirà nell’impresa?

