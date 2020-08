Diretta Trieste Trento/ Streaming video tv: all’Allianz Dome per la Supercoppa

Trieste Trento, che sarà diretta dagli arbitri Fabrizio Paglialunga, Guido Giovannetti e Andrea Valzani, va in scena alle ore 20:00 di domenica 30 agosto presso il PalaRubini: la partita è valida per la prima giornata nel gruppo C della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Esordio stagionale ufficiale per le due squadre, che fanno parte di un raggruppamento comprendente anche Venezia e Treviso: solo una di queste si qualificherà alla Final Four di Bologna e saranno disputate sfide di andata e ritorno, dunque sarà importante provare a mettere nel carniere qualche vittoria esterna. La Dolomiti Energia è chiamata a farlo questa sera: affidata nuovamente al giovane Nicola Brienza, l’Aquila cerca di dare continuità al suo progetto che l’ha vista disputare due finali consecutive in epoca recente. L’Alma, superati probabilmente i problemi finanziari, si è rivolta ancora ad Eugenio Dalmasson, l’uomo della promozione, e adesso vuole innanzitutto un’altra salvezza; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Trieste Trento, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione circa il contesto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Trento sarà trasmessa su Eurosport, che ha acquistato i diritti per la Supercoppa Italiana 2020: da valutare però se sarà proprio questa sfida quella scelta dall’emittente, che è disponibile sia sul digitale terrestre che sulla televisione satellitare, e anche sulla piattaforma DAZN. Eventualmente, gli appassionati potranno sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player e assistere al match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TRIESTE TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

Trieste Trento è una partita tra due società che nel corso dell’estate hanno cambiato abbastanza: l’Aquila lo aveva già fatto lo scorso anno rivoluzionando un roster che, come già detto, aveva giocato due finali scudetto in serie ma che era una diretta emanazione di Maurizio Buscaglia. Partito il coach, era anche giusto cambiare gli effettivi; così è stato fatto, ma nel 2020 avremo una squadra ancora profondamente modificata la cui linea di continuità è rappresentata da capitan Toto Forray e da Davide Pascolo, che era tornato in Trentino dopo l’esperienza in maglia Olimpia.

Tanti cambi anche in casa Alma, dove Dalmasson – che aveva rischiato l’esonero l’anno scorso – è rimasto in sella: l’allenatore si trova ad allenare un gruppo di giocatori abbastanza esperti ma che arrivano da contesti diversi, e che adesso dovranno provare a trovare l’alchimia giusta per operare un campionato di sicurezza provando a guardare ai playoff. Innanzitutto però sarà interessante vedere quello che succederà stasera sul parquet dell’Allianz Dome, per valutare a che punto siano queste due squadre che si affrontano in Supercoppa.



