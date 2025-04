DIRETTA TRIESTE TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Trieste Trento sta per farci compagnia, abbiamo già detto della partita di andata in Serie A1 ma questo incrocio ha rappresentato anche la semifinale di Coppa Italia lo scorso febbraio, grazie alla straordinaria vittoria giuliana contro Trapani e il successo di misura della Dolomiti Energia nei confronti di Reggio Emilia. Il 15 febbraio dunque Trieste e Trento si sono trovate di fronte per l’accesso in finale, e ne è uscita una partita bellissima: l’Aquila è partita forte ma ha subito la rimonta di una Trieste che, pur priva di Colbey Ross, ha venduto cara la pelle con un Michele Ruzzier da 25 punti, un Markel Brown da 21 e Denzel Valentine in doppia doppia da 19 con 11 rimbalzi.

Alla fine però ha vinto Trento, 82-79: Anthony Lamb ci ha messo 18 punti ma il vero MVP, poi premiato miglior giocatore della Final Four, è stato Quinn Ellis autore di 11 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, sfiorando una straordinaria tripla doppia e trascinando la sua squadra alla gloria, sotto forma della finale vinta con Milano. Su questo parquet però Trieste ha battuto Trento il giorno di Santo Stefano di due anni fa, nonostante la stagione della retrocessione: dunque si tratta di metterci comodi e lasciare che a parlare siano i giocatori sul parquet perché la palla a due è ad un passo, e possiamo davvero seguire insieme la diretta Trieste Trento! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA TRIESTE TRENTO IN STREAMING VIDEO TV

Per seguire la diretta Trieste Trento, che non è disponibile sulla nostra tv, potrete avvalervi soltanto della piattaforma DAZN con la diretta streaming video per tutti i suoi abbonati.

NON SI DEVE SBAGLIARE!

Siamo pronti a vivere la diretta Trieste Trento, che va in scena alle ore 20:00 di sabato 19 aprile nell’ambito della 27^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: un altro derby del Nord-Est per i giuliani, che nell’ultimo turno sono crollati a Venezia e non sono riusciti a fare quello che sarebbe stato il passo decisivo verso i playoff, ma in ogni caso la post season è davvero vicina anche grazie alla doppia vittoria su Tortona, che di fatto mette tre gare di vantaggio nei confronti della Bertram – nona in classifica – semplificando di parecchio il compito per una Trieste che in generale ha rispettato il copione, forse andando anche oltre le aspettative.

Il discorso per Trento deve assolutamente essere lo stesso, impreziosito non solo dalla vittoria della Coppa Italia ma anche dal 10-0 di inizio campionato: quella grande striscia spinge la Dolomiti Energia ancora alla ricerca del primo posto, e la squadra ha dimostrato di essere viva vincendo a Cremona sulla sirena, un successo fondamentale per provare a prendersi almeno uno dei primi quattro posti nella griglia dei playoff. La diretta Trieste Trento promette scintille, e attenzione anche alla doppia sfida diretta che potrebbe contare: all’andata ha vinto l’Aquila, con uno scarto di 8 punti che i giuliani possono ribaltare.

DIRETTA TRIESTE TRENTO: QUALI AMBIZIONI PER LE SQUADRE?

Abbiamo parlato di differenza canestri nel presentare la diretta Trieste Trento: se questa sera i giuliani la dovessero ribaltare, la Dolomiti Energia sarebbe a tiro di sorpasso nelle ultime tre giornate, questo ci dice che Trento dopo aver sognato la fuga (che ha sperimentato per qualche settimana) rischia addirittura di ritrovarsi al sesto posto e dunque di incrociare una delle corazzate nel primo turno dei playoff, vivendo idealmente una beffa simile a quella già vissuta per la Coppa Italia, quando il ko contro Brescia nell’ultima di andata l’aveva relegata a essere la testa di serie del tabellone.

Sappiamo bene come sono andate le cose a Torino: l’Aquila ha tratto energia da quella parziale delusione e ha sollevato uno splendido trofeo, ma chiaramente in una post season fatta di serie al meglio delle cinque partite le cose rischiano di essere ben diverse, anche perché nel frattempo la squadra di Paolo Galbiati ha certamente perso smalto. La partita di Trieste è un test importante, ma questo vale anche per i padroni di casa che devono testare le loro ambizioni: Jamion Christian sa di avere il gruppo giusto per puntare la semifinale playoff ma deve dimostrarlo sul campo, vincere contro la Dolomiti Energia sarebbe un ottimo biglietto da visita e permetterebbe di puntare idealmente la Top 4 di regular season.