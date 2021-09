Diretta Trieste Trento/ Streaming video tv: sfida ormai classica (Supercoppa basket)

DIRETTA TRIESTE TRENTO: UNA PARTITA CLASSICA

Trieste Trento sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denny Borgioni e Marco Catani: si gioca alle ore 18:30 di venerdì 10 settembre presso l’Allianz Dome, e rappresenta la quarta giornata nel gruppo D di Supercoppa basket 2021. Una sfida diventata ormai classica, un derby del Nord-Est che ci fa compagnia ai massimi livelli da quando l’Allianz è riuscita a fare ritorno in Serie A1, e una partita che avevamo avuto in Supercoppa anche l’anno scorso, perché all’epoca i gironi erano organizzati su base regionale.

Dal punto di vista della classifica, Trieste ha fatto il colpo nel match di andata ma poi è stata battuta in casa da Tortona; si tratta di un girone nel quale può succeder di tutto, a conferma di quelle che erano le premesse della vigilia. Vedremo allora cosa accadrà tra poche ore nella diretta di Trieste Trento che aspettiamo con trepidazione, intanto possiamo certamente presentare questa partita di Supercoppa basket 2021 attraverso i suoi aspetti principali.

DIRETTA TRIESTE TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Trento non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TRIESTE TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Come dunque detto, Trieste Trento è una partita classica: da una parte una piazza che comunque possiamo considerare storica, soprattutto per la sua crescita esponenziale tra gli anni Ottanta e Novanta (prima della disgregazione repentina, purtroppo), dall’altra una delle nuove realtà che negli ultimi periodi si sono affacciate al nostro basket, sfruttandone il vuoto di potere dato dal fallimento di grandi realtà e riuscendo a ritagliarsi uno spazio non indifferente (ricordiamo che la Dolomiti Energia ha giocato due finali scudetto consecutive, quasi un miracolo pensando che nemmeno cinque anni prima non era mai stata in Serie A1).

Entrambe devono molto agli allenatori del passato, ora hanno cambiato (l’Aquila ha comunque confermato Lele Molin dalla stagione scorsa) e forse il processo di amalgama più complesso ce l’ha Trento, che rispetto al 2020-2021 ha visto partire giocatori importanti nelle proprie rotazioni, li ha dovuti sostituire ma potrebbe impiegare tempo per ritrovarsi. La Supercoppa comunque è una competizione di “riscaldamento” in vista del campionato, e servirà ad entrambe per farsi trovare pronte.



