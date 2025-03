DIRETTA TRIESTE TREVISO: SI INFIAMMA IL NORD-EST!

La diretta Trieste Treviso prende il via alle ore 16:30 di domenica 2 marzo, ed è uno stuzzicante derby del Nord-Est per la 20^ giornata di basket Serie A1 2024-2025. Abbiamo due squadre che attualmente sono separate da 6 punti in classifica: diciamo che, con una vittoria, Treviso potrebbe avvicinare la qualificazione ai playoff che rimane un obiettivo da rincorrere, ma la NutriBullet deve fare i conti con l’essere stata poco costante nel corso della stagione, e prima della sosta ha sprecato una bella occasione per il salto di qualità perdendo in casa contro Reggio Emilia, in una sfida che per come si era messa avrebbe potuto vincere.

Trieste ha sempre fatto bene, da neopromossa con parecchie ambizioni si è anche qualificata alla Coppa Italia e in campionato una posizione tra le prime otto l’ha praticamente sempre avuta, anche due settimane fa ha dato battaglia a Brescia e alla fine, anche se ha perso il big match, ha dimostrato di potersela giocare con tutte le avversarie di questo torneo, dunque ai playoff potrebbe rappresentare una mina vagate non indifferente. Per il momento accontentiamoci di seguire insieme la diretta Trieste Treviso, partita molto interessante questo pomeriggio.

DIRETTA TRIESTE TREVISO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Potrete affidarvi solo a DAZN., fornitore di tutto il campionato di Serie A1, per la diretta Trieste Treviso: la partita non verrà trasmessa in tv ma sarà garantita su questa piattaforma in diretta streaming video, naturalmente per i soli abbonati.

DIRETTA TRIESTE TREVISO: L’ALLIANZ DOPO LA FINAL EIGHT

La diretta Trieste Treviso ci parla di due squadre che sono in corsa per i playoff: anche se la situazione di classifica è diversa, come abbiamo già visto, e oggi la NutriBullet non giocherebbe la tanto agognata post season, entrambe le piazze hanno posto questo come traguardo al termine della regular season, chiaramente l’Allianz ha più possibilità e volando a +8 su una rivale scomoda farebbe un bel passo avanti. A proposito di Trieste, c’è qualche rimpianto per l’avventura nella Final Eight: la squadra giuliana infatti ha eliminato Trapani e poi se l’è ampiamente giocata anche contro Trento, ha sfiorato la vittoria e ora si chiede cosa sarebbe potuto succedere in finale.

L’esperienza per Jamion Christian e i suoi ragazzi rimane ampiamente positiva e quei giorni alla Inalpi Arena hanno certamente dato ancor più consapevolezza nei mezzi a disposizione di Trieste, adesso si tratta di chiudere nel migliore dei modi un girone di ritorno che potrebbe portare l’Allianz anche a contatto con le prime posizioni, perché la classifica è corta. L’imperativo, dopo aver blindato il pass per i playoff, sarà quello di evitare una delle corazzate al primo turno e questo obiettivo passa anche dalla partita di oggi pomeriggio contro Treviso, dunque non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà.