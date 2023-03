Diretta Trieste Treviso/ Streaming video tv: per mettersi al riparo! (basket A1)

DIRETTA TRIESTE TREVISO: DERBY MOLTO IMPORTANTE!

Trieste Treviso sarà in diretta dall’Allianz Dome, alle ore 18:30 di domenica 5 marzo: la partita rientra nella 20^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023. È uno dei derby del Nord Est che si giocano nel torneo, ed è molto delicato: si tratta infatti di ottenere una vittoria per mettersi al riparo dalla paura di retrocedere, detto che poi ci sarà molta strada ancora da percorrere. Intanto Treviso, prima delle due settimane di sosta, ha colto una vittoria davvero importante: battendo Napoli al PalaVerde ha agganciato proprio l’Allianz in classifica, a 16 punti.

Trieste infatti ha perso a Tortona: sconfitta che ci poteva stare ovviamente, adesso entrambe le squadre hanno 4 punti di vantaggio sul terzetto Brescia-Scafati-Napoli, dunque è chiaro che ottenere un successo questa sera potrebbe davvero scavare un bel solco e creare un tesoretto utile da gestire nelle prossime giornate. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Trieste Treviso; adesso, mentre aspettiamo che si alzi la palla a due, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere qui all’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Treviso non è una di quelle che per la 20^ giornata di basket saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. L’alternativa come sempre esiste, ed è noto che sia rappresentata dal portale Eleven Sports che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video con la possibilità di acquistare l’evento on demand, e dobbiamo ricordare che da qualche tempo questa piattaforma è visibile anche su DAZN. Infine sul sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trieste Treviso ci presenta una partita tra due squadre che negli ultimi anni sono riuscite a qualificarsi per i playoff, ma che navigano sempre a metà tra la possibilità di fare il vero salto in avanti e la costante corsa a non retrocedere, cosa che resta il principale obiettivo per entrambe. Trieste da questa stagione si è affidata a Marco Legovich, è partita molto male ma poi ha saputo vincere partite importanti con le quali ha quantomeno ripreso fiato, mettendo qualche avversaria alle sue spalle e potendo così giocare senza una pressione totale.

Treviso allo stesso modo ha avuto un brutto impatto con la stagione, poi pian piano qualcosa ha iniziato a girare e, anche se da queste parti le ambizioni sarebbero ben altre – pur considerando che il glorioso passato Benetton è ormai lontano – adesso la situazione è meno buia di quanto potesse apparire qualche settimana fa. Per le due società comunque la parola d’ordine è quella di non mollare il colpo: come già detto, anche vincendo questa sera la missione salvezza sarebbe tutt’altro che chiusa perché poi ci saranno ancora 10 partite da giocare…











