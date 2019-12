Diretta Trieste Treviso/ Streaming video tv: quasi un derby! (basket A1)

Trieste Treviso viene diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Andrea Bongiorni e Matteo Boninsegna: si gioca alle ore 17:00 presso l’Allianz Dome (nome ufficiale del PalaRubini) ed è valida per l’undicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Sfida tra due società storiche che però hanno ritrovato la Serie A1 soltanto negli ultimi anni; in questo momento l’orizzonte primario rimane quello della salvezza, in particolar modo per l’Alma che arriva dalla sconfitta di Cremona che le ha impedito di abbandonare le ultime posizioni della classifica. Avvio lento ma ripresa ottima per la neopromossa De’ Longhi, che piano piano sta facendo vedere di potersi inserire nella corsa ai playoff: per gli uomini di Max Menetti c’è una seconda trasferta consecutiva dopo aver espugnato il parquet della Virtus Roma, e la possibilità di fare un altro salto. Vediamo allora quali potrebbero essere i temi principali nella diretta di Trieste Treviso, mentre ne aspettiamo con trepidazione la palla a due.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Treviso sarà trasmessa su Eurosport 2, canale che al numero 211 del decoder è riservato ai soli abbonati alla televisione satellitare. L’alternativa comunque è sempre la stessa, ovvero quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le partite della Serie A1 di basket in diretta streaming video, e dunque visibili attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TRIESTE TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già detto che Trieste Treviso è una sfida tra due squadre che da poco tempo hanno ritrovato il massimo campionato di basket, ma adesso puntano a rimanerci a lungo: per l’Alma questa è la seconda stagione consecutiva in Serie A1 e quella precedente si era risolta in uno splendido settimo posto (nonostante le difficoltà economiche) e una serie playoff nella quale era stata strappata una vittoria a Cremona. Oggi le cose non stanno andando benissimo ma sicuramente Eugenio Dalmasson è un allenatore capace di ribaltare la situazione e riprendere contatto con le prime otto posizioni; Treviso aveva sfidato i giuliani in A2 quando entrambe le squadre erano super potenze del campionato, una serie playoff era andata all’Alma in maniera netta ma ora la De’ Longhi si trova più avanti in classifica, avendo cambiato passo dopo le prime partite perse. Max Menetti, già artefice del miracolo Reggio Emilia, potrebbe ripetersi in Veneto; il roster è di qualità ed è impreziosito dal talento del veterano David Logan, che giusto domenica scorsa ha ricordato a tutti di poter dire ancora ampiamente la sua nel massimo campionato.



