Diretta Trieste Treviso/ Streaming video tv: si gioca per la salvezza (basket A1)

Trieste Treviso, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Alessandro Nicolini e Giacomo Dori, va in scena alle ore 20:00 di mercoledì 30 dicembre: altra serata dedicata ai recuperi di basket Serie A1 2020-2021, qui siamo nel programma della nona giornata e ancora una volta è coinvolta l’Alma, che già appena prima di Natale è stata ospite al Taliercio (dove ha perso contro Venezia) e dopo aver ospitato la De’ Longhi dovrà nuovamente stringere i denti e giocare altri recuperi, visto che il focolaio di Coronavirus che ne ha colpito roster e staff l’ha costretta a rimanere ferma a lungo. Prima del ko contro la Reyer Trieste si era leggermente ripresa battendo Trento, e ancora una volta si trova a giocare contro una squadra del Nord-Est; se non altro non ci saranno da fare troppi viaggi (anche se domenica il gruppo giuliano era a Pesaro), per i veneti discorso diverso visto che tre giorni fa erano a Varese mentre in precedenza, al PalaVerde, erano crollati di schianto contro la Virtus Bologna. Aspettiamo allora la diretta di Trieste Treviso, e nel frattempo possiamo provare a fare qualche valutazione circa i temi principali legati alla partita.

La diretta tv di Trieste Treviso non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, e dunque l’unico modo per seguire la partita di campionato sarà quello di aver sottoscritto un abbonamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche di giocatori e squadre, e naturalmente gli altri contenuti d’interesse legati alla competizione di basket.

Trieste Treviso è una partita che ha già avuto due precedenti stagionali, nel girone di Supercoppa; oggi le due squadre giocano sostanzialmente per salvarsi vista la confusione nella classifica di Serie A1, ma almeno la De’ Longhi (allo stato attuale delle cose) sta mostrando di potersi giocare anche un posto nei playoff perché alcune partite sono state davvero di buon livello, e soprattutto guardando il roster si capisce che le ambizioni della squadra veneta siano quelle di tornare subito in post season. Non così per l’Alma, che già nella stagione cancellata dal Coronavirus aveva faticato parecchio: ricorderete infatti che era penultima in classifica quando si era fermato tutto, al netto delle difficoltà economiche di Pistoia sarebbe forse retrocessa e anche in questa stagione il contesto non sembra essere cambiato, pur se sui giuliani bisogna sospendere i giudizi assoluti aspettando che si completi il quadro dei recuperi. Ad ogni modo vedremo cosa succederà questa sera all’Allianz Dome in quello che è quasi un derby, e che anche per questo è affascinante.



