Diretta Trieste Treviso/ Streaming video tv: uno spareggio per i playoff! (basket A1)

DIRETTA TRIESTE TREVISO: CI SI GIOCA TUTTO!

Trieste Treviso viene diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Andrea Bongiorni e Marco Vita, e si gioca all’Allianz Dome con palla a due alle ore 20:45 di domenica 8 maggio: la 30^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022 ci consegna una partita decisiva per l’ultima posizione nella griglia dei playoff. Diciamo subito che la NutriBullet è ancora in corsa avendo vinto il recupero contro Milano e grazie all’effetto Marcelo Nicola, ma le speranze di raggiungere l’ottavo posto e dunque la post season sono comunque ridotte al lumicino, tanto che vincere potrebbe non bastare.

DIRETTA/ Treviso Virtus Bologna (risultato finale 76-113): capolista sul velluto

Spera dunque Trieste, che avendo vinto la partita di andata al PalaVerde ha molte più possibilità di arrivare ai playoff per il secondo anno consecutivo, sublimando una stagione che tra alti e bassi è stata ampiamente positiva e che, tra l’altro, ha anche portato la squadra giuliana a disputare la Final Eight di Coppa Italia. Questa diretta di Trieste Treviso sarà dunque un match molto delicato: non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche considerazione sui temi che potrebbero emergere dalla serata dell’Allianz Dome.

DIRETTA/ Treviso Brindisi (risultato finale 96-90): la spunta la Nutribullet

DIRETTA TRIESTE TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Treviso non sarà una di quelle che per questa 30^ giornata di Serie A1 sono trasmesse sui canali della nostra televisione. Sappiamo che da questa stagione tutte le gare del campionato di basket sono comunque fornite dalla piattaforma Discovery Plus, che le trasmette in diretta streaming video essendo broadcaster ufficiale (sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio). Da ricordare che portale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Sassari Treviso (risultato finale 94-80): tutto facile per la Dinamo!

DIRETTA TRIESTE TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Trieste Treviso è un derby del Nord-Est e già così ci sarebbero gli elementi per definirla una partita interessante, ma visto lo scenario descritto lo è ancora di più. La Nutribullet fino alla scorsa giornata non era nemmeno così certa di salvarsi, ma grazie alla classifica corta e, come già detto, alla vittoria contro una Milano stanca e per il momento appagata ha saputo arrivare a 40 minuti dal termine della regular season con una possibilità, per quanto ridotta dalle sfide dirette con le avversarie, di tornare ai playoff a 12 mesi di distanza, sia pure in una maniera diversa rispetto alla scintillante stagione 2020-2021.

Sarebbe lo stesso traguardo anche per Trieste, che ad un certo punto del campionato si è addirittura ritrovata quarta in classifica e ha sognato il fattore campo nel primo turno della post season. Le cose per l’Allianz sono poi peggiorate, ma qualche vittoria importante ha rimesso i giuliani nella posizione di giocarsela e infatti adesso, arrivati all’ultima giornata di regular season, Franco Ciani e i suoi ragazzi sono ottavi e padroni del loro destino, nel senso che la vittoria contro Treviso garantirebbe l’obiettivo. Una partita casalinga da non sbagliare per Trieste, ma vedremo se i veneti sapranno trovare l’orgoglio rinato per festeggiare un bel traguardo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA