Diretta Trieste Udine streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata di basket Serie A1.

DIRETTA TRIESTE UDINE: DERBY ATTESISSIMO!

Scaldiamo i motori per la diretta Trieste Udine: la partita va in scena alle ore 18:00 di domenica 26 ottobre e finalmente, in quella che è la quarta giornata di basket Serie A1 2025-2026, ci presenta un attesissimo derby che mancava da tempo, e che naturalmente porta in dote più dei semplici due punti in classifica.

Intanto, lo scenario: nessuna delle due squadre arriva troppo bene all’appuntamento, Trieste che sarebbe una realtà da playoff (li ha centrati lo scorso anno) è partita con il freno a mano tirato e il -36 subito a Venezia potrebbe certamente avere ripercussioni sulle prossime uscite in termini di morale dei giocatori.

Udine invece, tornata in Serie A1 dopo un’attesa di 16 anni, non ha ancora vinto: ci è andata vicina al PalaCarnera (soprattutto contro la Virtus Bologna) ma ha avuto un calendario molto difficile e paga anche questo, oltre al fatto di doversi riadattare a una realtà molto diversa da quella degli ultimi anni.

Queste le basi sulle quali poggia la diretta Trieste Udine, che noi speriamo ovviamente possa regalare tante emozioni: alla fine vedremo chi la spunterà in questo derby, per il momento proviamo a dire ancora qualcosa in più su questa partita, uno degli highlights nella quarta giornata di Serie A1.

DIRETTA TRIESTE UDINE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL MATCH

È solo la piattaforma LBA Tv a garantire la diretta Trieste Udine, che sarà di conseguenza una visione in diretta streaming video per gli abbonati al servizio.

DIRETTA TRIESTE UDINE: PER LA PRIMA VITTORIA

Arriviamo a parlare della diretta Trieste Udine che, come detto, rappresenta un grande punto nel campionato di basket Serie A1, anche perché l’ultima volta in cui i friulani sono stati in questo torneo non c’era Trieste che era appena fallita, dunque è passato davvero tanto tempo dall’ultima volta in cui le due squadre si sono incrociate. Tre giornate sono troppo poche per dare definitività alla sfida, tuttavia è chiaro che per Udine vincere la prima partita con il derby in casa giuliana sarebbe un gran bel modo per sbloccarsi e iniziare davvero la complessa e molto lunga corsa verso la salvezza, obiettivo numero uno della società.

D’altro canto Trieste potrebbe riprendere vigore battendo la APU e regalando una soddisfazione ulteriore ai propri tifosi, rimasti certamente scottati dal modo in cui la squadra è crollata al Taliercio ma anche dalla terza sconfitta in altrettante partite di Champions League, cosa che naturalmente ha reso particolarmente difficile qualificarsi al turno successivo (ma c’è ancora speranza). Avviciniamoci allora alla diretta Trieste Udine con grande entusiasmo, come si compete per una partita che torna a farci compagnia dopo tanto tempo e riapparecchia la tavola di una bella rivalità del nostro basket.