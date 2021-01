Diretta Trieste Varese/ Streaming video tv: si recupera all’Allianz Dome (basket A1)

DIRETTA TRIESTE VARESE: OPENJOBMETIS CON L’ACQUA ALLA GOLA

Trieste Varese, partita che si gioca in diretta all’Allianz Dome, va in scena alle ore 18:00 di mercoledì 27 gennaio: è il recupero della 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, una delle tre gare che i lombardi hanno saltato di recente, e questo match è fondamentale per una Openjobmetis che ci entra da ultima in classifica e senza aver preso ritmo in questo 2021, cosa che potrebbe decisamente avere ripercussioni forti a livello di condizione fisica. Varese – che ha perso in volata contro Treviso, in casa, nell’ultimo impegno ormai tempo fa – pur costruita con velleità di salvezza e non molto altro sperava di potersela giocare anche per un posto nei playoff, ma la realtà sta dicendo altro.

Trieste invece era partita male, ma ha incredibilmente centrato un posto nella Final Eight di Coppa Italia: qualificatasi con la settima testa di serie (cioè la posizione di classifica al termine del girone di andata), incrocerà Brindisi e, per quella che è la situazione attuale della Happy Casa – vale a dire un leggero calo strutturale – potrebbe anche pensare di prendersi il passaggio del turno e la semifinale, che la opporrebbe a Sassari o Pesaro. Ancora presto per pensarci, intanto nell’ultima giornata proprio contro la Dinamo è arrivata una sconfitta pesante più nel punteggio, maturato di fatto nel quarto periodo, che nell’andamento generale. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Trieste Varese, aspettando la quale possiamo valutare alcuni dei temi principali che vi sono legati.

DIRETTA TRIESTE VARESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Varese non è una di quelle che saranno trasmesse per questo turno di basket Serie A1: di conseguenza l’appuntamento per seguire questa partita di campionato è sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati e che fornisce l’intero programma dei match di Serie A con il servizio di diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet ma anche la classifica del torneo e i contenuti multimediali.

DIRETTA TRIESTE VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Trieste Varese è una partita che rispetto alla sua data originaria (il 3 gennaio) ha cambiato contesto: l’Alma infatti è riuscita a tirarsi fuori dalle secche di fondo classifica, ha sfruttato la situazione incerta e si è presa il pass per la Coppa Italia. Guardando al campionato, al netto dell’ultima sconfitta interna ha un vantaggio di 6 punti su Cantù (penultima) rispetto alla quale ha giocato una partita in meno, dunque anche da questo punto di vista una vittoria stasera sarebbe molto importante in termini di una fiducia assolutamente ritrovata. Quella che Varese come detto sembra aver perso: i guai sembrerebbero essere cominciati con l’incredibile esonero di Attilio Caja a Supercoppa in corso, vero che Massimo Bulleri ha ottenuto vittorie di rilievo in campionato ma poi la squadra è andata in crisi, e la sconfitta clamorosa contro Treviso è una sorta di riassunto della situazione. Tanto che adesso i tifosi, oltre a invocare il ritorno del tecnico pavese, hanno iniziato a prendersela anche con Luis Scola, accusato di scarso impegno e di giocare solo per un aspetto economico e la preparazione alle Olimpiadi; questo però succedeva tre settimane fa, adesso il pubblico ha tanta voglia di basket a prescindere da tutto e potrebbe essere una bella spinta, sia pure a distanza, per la squadra…



© RIPRODUZIONE RISERVATA