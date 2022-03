DIRETTA TRIESTE VENEZIA/ Video streaming Rai: focus sul veterano Daniele Cavaliero

DIRETTA TRIESTE VENEZIA: IL VETERANO

Nella diretta di Trieste Venezia possiamo anche parlare del veterano di casa Allianz: Daniele Cavaliero ha da poco compiuto 38 anni ed è ancora in pista, quella in corso è la quinta stagione consecutiva (intera) con la maglia di Trieste che, non va dimenticato, è la squadra della sua città e lo ha visto crescere e disputarvi 9 stagioni prima di partire per altri lidi. Nel 2017 Cavaliero aveva scelto di tornare: la sua Varese non si era qualificata per i playoff e così il playmaker era andato a giocarli in Serie A2 con l’Allianz.

Quell’anno la Virtus Bologna aveva avuto la meglio, ma nella stagione seguente i giuliani avevano festeggiato il grande ritorno nel massimo campionato di basket; tanto per gradire Cavaliero aveva segnato 23 punti in gara-3 contro Casale Monferrato, risultandone MVP. Da quel momento non ha più tolto la casacca dell’Allianz Trieste; naturalmente il suo ruolo si è ridotto ma gioca comunque oltre 13 minuti per gara, segnando 3,7 punti con il 42,5% dall’arco e portando tantissima esperienza a un gruppo che ancora una volta sta viaggiando verso i playoff. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRIESTE VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Trieste Venezia non è tra quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione per la 21^ giornata di campionato. L’appuntamento rimane quello con la piattaforma Discovery Plus, da quest’anno broadcaster ufficiale della Lega Basket e che fornisce dunque tutte le partite di Serie A1, ai suoi abbonati, in diretta streaming video. Ricordiamo poi che sul sito della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

TRIESTE VENEZIA: BEL DERBY DEL NORD-EST!

Trieste Venezia sarà diretta dagli arbitri Rossi, Nicolini e Noce, e si gioca alle ore 17:00 di domenica 6 marzo: all’Allianz Dome va in scena un interessante derby del Nord-Est per la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Alta classifica per l’Allianz, che entra nel sesto turno di ritorno con il quarto posto condiviso con Brindisi e Tortona ma, rispetto alle due rivali, una partita da recuperare: dopo il viaggio alla Vitrifrigo Arena per la Coppa Italia, chiusa con un ko ai quarti contro la Bertram, Trieste vuole ora confermarsi e provare a prendere il fattore campo nel primo turno dei playoff.

La Reyer ha ripreso fiato vincendo il recupero di Napoli, ma sta vivendo una stagione transitoria ed estremamente complicata: non solo rischia seriamente di non arrivare alla post season, ma potrebbe anche trovarsi coinvolta nella lotta per non retrocedere anche se, come detto, il colpo del PalaBarbuto ha messo 6 punti di vantaggio sulle ultime due migliorando leggermente le cose. Aspettando ora che la diretta di Trieste Venezia prenda il via, proviamo a fare qualche rapida congettura sui temi principali che potrebbero emergere da questa sfida dell’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trieste Venezia è delicata per entrambe le squadre, ma è chiaramente la Reyer a doverla vincere senza discussioni: prima o poi il calo arriva per tutti, ma questo gruppo è ancora molto simile a quello che ha vinto due scudetti in tre stagioni e già il fatto di non essersi qualificato per le Final Eight è stato una delusione e un risultato che non era assolutamente preventivabile. Ora Walter De Raffaele riparte su due fronti, perché da una parte c’è la corsa ai playoff da onorare, con tante avversarie che possono mettere i bastoni tra le ruote di Venezia, ma dall’altra il girone di Eurocup in cui la situazione è positiva ma ancora da definire, e bisogna se non altro ottenere il pass per gli ottavi di finale.

Trieste come detto potrebbe nuovamente arrivare ai playoff: li aveva già giocati lo scorso anno, ma in pochi pensavano che con l’addio di Eugenio Dalmasson questa squadra sarebbe riuscita non solo a confermarsi tra le prime otto di Serie A1, ma addirittura a migliorare il passo provando a entrare nella Top 4. Cosa che invece l’Allianz sta facendo grazie all’ottimo lavoro di Franco Ciani; naturalmente la strada è ancora lunga e c’è anche il rischio che dai playoff si resti fuori, ma per ora le cose stanno andando benissimo e vincere il derby del Nord-Est farebbe fare un ulteriore passo a Trieste.



