Diretta Trieste Virtus Bologna/ Streaming video tv: capolista in Friuli (Basket A1)

Trieste Virtus Bologna, in diretta dal PalaRubini-Allianz Dome della città giuliana, si gioca oggi domenica 17 novembre 2019 alle ore 18.00 per la nona giornata del campionato di Serie A di basket 2019-2020. Trieste Virtus Bologna vedrà dunque la Segafredo capolista del campionato giocare sul parquet della squadra allenata da Eugenio Dalmasson, che ha obiettivi ben diversi dalla Virtus. In effetti, la partita di oggi sarà quasi un testa-coda fra Trieste che ha vinto appena due delle sette partite disputate (ha già osservato il turno di riposo) e la Virtus Bologna che marcia invece a punteggio pieno con otto vittorie su altrettanti incontri finora disputati in questo campionato. Gli ospiti dunque vogliono vincere ancora per consolidare sempre di più il proprio primato, Trieste invece cercherà l’impresa che avrebbe grande valore (anche psicologico) sulla strada verso la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Trieste Virtus Bologna, che non è tra le partite trasmesse per questa nona giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaRubini-Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE VIRTUS BOLOGNA: IL CONTESTO

Abbiamo dunque presentato la diretta di Trieste Virtus Bologna come una partita che sarà inevitabilmente complicata per i padroni di casa, reduci dalla sconfitta casalinga contro Brindisi e oggi di nuovo impegnati davanti al pubblico amico, ma contro una rivale ancora più difficile rispetto alla Happy Casa. Il fattore campo non sempre può bastare, quando la differenza di valore è grande: Trieste oggi cercherà l’impresa, ma contrastare la Virtus Bologna è difficilissimo, non a caso finora in Italia nessuno ci è ancora riuscito. Otto vittorie su altrettante partite disputate per la Virtus Bologna, un dato che non ha bisogno di molti commenti: settimana scorsa il passaggio alla nuova Virtus Segafredo Arena nella zona fieristica è stato festeggiato da una vittoria contro Treviso, l’obiettivo è continuare così e alla lunga essere la grande rivale dell’Olimpia Milano per la conquista dello scudetto.



