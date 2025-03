DIRETTA TRIESTE VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO FINALE 85-78): SEGAFREDO IN CRISI!

Nel quarto periodo, Trieste ritorna in vantaggio grazie a un canestro di Uthoff e una tripla di Valentine (62-58). La Virtus risponde con Clyburn e un sorpasso (62-63), ma Morgan segna il +5 per Bologna (62-65). Trieste reagisce con Brooks e una tripla di Ruzzier, che porta i giuliani a un nuovo sorpasso (70-68). Un antisportivo a Polonara e i liberi di Brooks allungano il vantaggio di Trieste, che arriva a +8. Nonostante un tentativo di reazione della Virtus con una tripla di Pajola (79-74), Trieste chiude la partita con Brooks che schiaccia il +7. Trieste vince 85-78. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Maccabi Tel Aviv Virtus Bologna (risultato 65-45) video streaming tv: dramma! (20 marzo 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA TRIESTE VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Trieste Virtus Bologna è garantita su Eurosport 2 per gli abbonati al satellite, come alternativa è sempre disponibile il servizio di diretta streaming video su DAZN, anche qui in abbonamento.

GIULIANI A UN PASSO DALLA RIMONTA

Nel terzo quarto, la partita diventa più equilibrata, con Trieste che cerca di rimontare grazie a un canestro in contropiede di Brown. Bologna risponde con Shengelia e Zizic, ma Trieste trova il sorpasso con una tripla di Brown (46-45). La Virtus non si lascia intimorire e risponde con Hackett e Shengelia, portando il punteggio sul 46-49. Trieste prova a restare in partita con Ruzzier e Brown, ma Shengelia continua a dominare. Un break della Virtus, con una tripla di Morgan, allunga il vantaggio a 51-58. Trieste cerca di reagire con McDermott e Valentine, ma il punteggio al termine del quarto è 57-58, con Bologna ancora in vantaggio. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Napoli Virtus Bologna (risultato finale 93-88): cade la capolista, super Pullen (basket A1 16 marzo)

I PADRONI DI CASA REGGONO ALL’INTERVALLO

La Virtus Bologna mantiene il controllo nel secondo quarto, approfittando della fisicità per allungare il vantaggio. Dopo un avvio equilibrato, Morgan segna da tre per il 19-27, seguito dall’assist di Zizic per Pajola che porta il punteggio sul 19-30. Trieste prova a reagire con Ruzzier e Uthoff (23-30), ma la Virtus sfrutta le palle perse avversarie per colpire in contropiede. Clyburn e Shengelia rispondono ai tentativi di rimonta, mentre le triple di McDermott e Valentine tengono Trieste in partita. All’intervallo, la Virtus è avanti 37-41. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Virtus Bologna Real Madrid (risultato finale 67-80): crisi V nere! (Eurolega, 13 marzo 2025)

DIRETTA TRIESTE VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 17-22): V NERE SUBITO A +5

La partita inizia con una tripla di Clyburn, seguita da un canestro di Shengelia per lo 0-5. Brown accorcia con una tripla, mentre il ritmo di gioco resta alto tra errori e cambi di vantaggio. Uthoff segna da tre per il 6-5, ma Clyburn riporta avanti la Virtus. Brown risponde con un’altra tripla per il 10-9, ma Shengelia domina sotto canestro e porta il punteggio sul 10-13. McDermott pareggia con una tripla (13-13), ma Shengelia e Morgan allungano per la Virtus, che chiude il primo quarto avanti 17-22. (agg. di Fabio Belli)

PALLA A DUE!

Siamo pronti a vivere la diretta Trieste Virtus Bologna: sfida in zona playoff, ma c’è stato un periodo in cui le due piazze sono state in competizione diretta per lo scudetto, e possiamo dire che la società giuliana fosse quella dalle cui ceneri è poi ripartito il progetto attuale (nel 2004). Abbiamo più volte citato gli anni ruggenti di Stefanel, poi trasferitosi a Milano con conseguenze nefaste per Trieste; ebbene, la Virtus Bologna dei tempi avrebbe iniziato il suo dominio sull’Italia (e non solo) con lo scudetto del 1993, in quella stagione Trieste avrebbe potuto incrociarla in semifinale ma aveva incredibilmente perso la serie playoff contro Cantù (0-2).

L’anno seguente coincide con il miglior campionato dei giuliani, giunti terzi in regular season: la Virtus Bologna, ancora prima, aveva fatto fuori Treviso e Verona arrivando in finale, la Stefanel si era liberata della Fortitudo Bologna e aveva sfiorato l’ultimo atto in una serie epica contro Pesaro, al termine della quale sarebbe cambiato tutto per la città. Adesso queste due squadre aspirano a grandi cose pur partendo da attualità diverse, la speranza è che si possano finalmente trovare ai playoff ma lo scopriremo strada facendo, intanto possiamo assistere insieme alla diretta Trieste Virtus Bologna di stasera! (agg. di Claudio Franceschini)

MATCH AFFASCINANTE!

Con la diretta Trieste Virtus Bologna apriamo il programma della 23^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: la partita si gioca infatti alle ore 20:00 di sabato 22 marzo, ed è una sfida decisamente intrigante anche e soprattutto perché nel match di andata, disputato a metà dicembre, i giuliani avevano sbancato la Unipol Arena prendendosi una vittoria molto importante, che potrebbe anche essere determinante per una qualificazione ai playoff che Trieste continua a perseguire. Attualmente settima, la squadra è reduce dal -43 di Trapani: una vera e propria scoppola, sta ora a Jamion Christian renderla un incidente di percorso per quanto pesante sia stato.

Del resto anche la Virtus Bologna arriva da una sconfitta, che se vogliamo è più “grave”: le V nere hanno perso a Napoli contro una squadra che sta lottando per non retrocedere, qui forse si sta facendo sentire la stanchezza del doppio impegno (anche se i discorsi in Eurolega sono chiusi) ma intanto Dusko Ivanovic ha perso l’occasione per rimanere da solo in testa alla classifica. Ci riproverà oggi, consapevole che le vere sfide arriveranno ai playoff, ma intanto diamo uno sguardo alla diretta Trieste Virtus Bologna provando a ipotizzare quello che potrebbe succedere sul parquet.

DIRETTA TRIESTE VIRTUS BOLOGNA: POSSIBILE INCROCIO PLAYOFF

Continuiamo quindi a parlare della diretta Trieste Virtus Bologna: per quanto riguarda la squadra giuliana bisogna dire che il compito a Trapani era tutt’altro che semplice, contro una corazzata quale sono gli Sharks erano assenti Colbey Ross e Denzel Valentine oltre a Justin Reyes, l’assenza delle due principali bocche da fuoco ha naturalmente complicato i piani di Trieste e ora se non altro Valentine e Reyes dovrebbero rientrare, mentre per Ross si prevede la ripresa degli allenamenti nella settimana che viene, dunque Christian potrebbe presto ritrovare tutti gli effettivi e dare l’assalto ai playoff a pieno organico, avendo così una buona possibilità.

La Virtus Bologna invece ha trascorso gli ultimi due mesi e mezzo senza Will Clyburn, e anche in questo caso si può dire che sia stata un’assenza pesante: l’ex di Cska Mosca e Anadolu Efes però è tornato a disposizione di Dusko Ivanovic, che così potrà avvalersi di un elemento che sotto la guida di Luca Banchi aveva deluso anche per, così si è detto, qualche dissidio con l’allenatore, ma che poi con la nuova gestione tecnica aveva dimostrato di poter essere determinante come ai bei tempi. Nel frattempo la Virtus Bologna vuole rimanere al primo posto della classifica di Serie A1, il fattore campo nei playoff quest’anno potrebbe essere decisivo.