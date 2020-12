Diretta Trieste Virtus Bologna/ Streaming video tv: V nere al bivio (basket A1)

DIRETTA TRIESTE VIRTUS BOLOGNA: DJORDJEVIC PRESENTE!

Trieste Virtus Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Valerio Grigioni e Denis Quarta, va in scena alle ore 18:00 di domenica 13 dicembre: siamo all’Allianz Dome, dove si gioca per l’undicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Intanto, diciamo che la partita dovrebbe essere regolarmente disputata: l’Allianz non ha giocato settimana scorsa per il focolaio di Coronavirus, ma i tamponi eseguiti in settimana hanno dato esito negativo e dunque i giuliani sono pronti a riprendere la loro marcia, verso la salvezza che resta il principale obiettivo ma anche con la speranza di guardare alla zona playoff. Inevitabilmente però l’attenzione sarà concentrata sulle vicende di casa Segafredo: quello che è successo all’inizio della settimana è stato francamente surreale, e adesso l’ambiente di una società chiamata a vincere tutto – o almeno a provarci – si è surriscaldato forse in maniera determinante (in negativo). Tocca aspettare la diretta di Trieste Virtus Bologna per capire come reagirà la squadra, ma intanto noi possiamo provare ad analizzare questi temi aspettando la palla a due della partita.

La diretta tv di Trieste Virtus Bologna non sarà di quelle trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno del campionato di Serie A1; l’appuntamento classico e consueto per tutti gli appassionati (ma anche qui bisognerà sottoscrivere un abbonamento) è con la piattaforma Eurosport Player per la visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet e altri contenuti, multimediali e non.

Inevitabilmente, come detto, l’attesa per Trieste Virtus Bologna è segnata dall’esonero di Sasha Djordjevic: una decisione che è rientrata meno di 24 ore più tardi, e che ha chiaramente lasciato degli strascichi. Dopo aver perso la quarta partita casalinga in campionato, cedendo anche a Sassari, il tecnico serbo aveva lamentato duramente la mancanza di atteggiamento dei suoi giocatori, dando seguito allo sfogo sul parquet dove si era fatto appioppare due tecnici per generare una scossa mai arrivata. Era finita con la decisione di allontanare lui, ma subito dopo l’ancor più incredibile dietrofront: l’amministratore delegato Luca Baraldi ha fatto sapere di aver confermato Djordjevic, e che quanto accaduto fosse semplicemente il frutto di una normale discussione. Francamente – approfondiremo il discorso – è parecchio complicato pensare che sia andata in questo modo anche con tutta la buona volontà del mondo; adesso si tratta appunto di capire quali ripercussioni avrà questa vicenda, perché le V nere hanno un progetto solido il cui allenatore rappresenta un tassello fondamentale. Dovesse vincere Trieste, la polveriera potrebbe esplodere…

