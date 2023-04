DIRETTA/ Trieste Virtus Bologna (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via!

DIRETTA TRIESTE VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La palla a due di Trieste Virtus Bologna si alza tra pochi minuti. La partita di andata, ovviamente alla Segafredo Arena, si era giocata per la seconda giornata (ricordiamo che il calendario è asimmetrico) e quindi sono passati quasi sei mesi dalla vittoria che la Virtus Bologna aveva riportato con il risultato di 85-80, partendo forte ma poi subendo il rientro dell’Allianz che ci aveva creduto sino in fondo. Senza Milos Teodosic e Tornike Shengelia, la Segafredo si era affidata a un Nico Mannion per una volta determinante: 18 punti e 4 assist con il 50% dal campo e 3/5 dall’arco, ottimo contributo insieme ai 13 punti di Marco Belinelli (4/8 e 2/3 dal perimetro) e i 12 di Isaia Cordinier.

Trieste aveva provato a rispondere con i soliti noti: Frank Bartley, Corey Davis e Frank Gaines avevano combinato per 64 punti tirando con uno splendido 10/21 dalla lunga distanza, ma il resto della squadra aveva infilato appena 16 punti e così non c’era stato modo di portare a casa una vittoria che sarebbe stata preziosissima. Adesso finalmente ci possiamo mettere comodi e stare a vedere quello che ci racconterà il parquet dell’Allianz Dome: è arrivato il momento che stavamo aspettando, la parola passa ai protagonisti della partita perché la diretta di Trieste Virtus Bologna sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRIESTE VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Virtus Bologna non è una di quelle che per questa 24^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. In alternativa però, come ormai sappiamo, va ricordato che tutti i match di basket Serie A1 sono forniti dal portale Eleven Sports: la visione sarà in diretta streaming video, e si potrà decidere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand – il pacchetto è disponibile anche sulla piattaforma DAZN. Infine, sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

TRIESTE VIRTUS BOLOGNA: RISCATTO ALLIANZ?

Trieste Virtus Bologna sarà in diretta dall’Allianz Dome, con palla a due alle ore 18:00 di domenica 2 aprile: valida per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, rappresenta una partita che ovviamente vede la Segafredo partire nettamente favorita. La Virtus Bologna ha preso il largo: battendo Milano al Mediolanum Forum ha ottenuto il primo posto solitario in classifica, poi ha vinto contro Pesaro e approfittato di un altro ko dell’Olimpia, arrivando così ad avere due gare di vantaggio e allungando sensibilmente in materia di leadership della regular season.

Trieste invece ha perso una bella occasione per riportarsi a contatto reale con la zona playoff: sabato scorso ha perso a Scafati, si trattava anche di una sfida diretta per la salvezza e ora, con questa sconfitta sul groppone, l’Allianz non può ancora dirsi tranquilla per la salvezza, anche se certamente la classifica non è pessima e le speranze sono aumentate. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Trieste Virtus Bologna, intanto possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali della serata che ci attende tra poco all’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trieste Virtus Bologna rappresenta un altro gradino sulla via che dovrà condurre la Segafredo a vincere la regular season. I due campionati recenti ci hanno detto che a dire il vero il fattore campo in finale non è stato confermato e che sia le V nere che l’Olimpia sono capaci di fare il colpo grosso in trasferta (come del resto dimostrato in questa regular season, da entrambe) ma è chiaro che piazzarsi al primo posto darebbe un’ulteriore iniezione di fiducia e sarebbe un ottimo status in vista del terzo scontro consecutivo – sempre che si arrivi ad esso – considerando anche che la regular season stessa è materia di lotta tra le due corazzate.

Trieste naturalmente non ha di questi problemi: la squadra giuliana, che era partita malissimo in questo campionato, ha saputo rialzare la testa e alla ripresa post-Coppa Italia e sosta per le nazionali ha fatto un passo avanti che potrebbe essere determinante per confermare la massima categoria. Chiaramente Marco Legovich guarda anche alla possibilità di entrare nei playoff visto che la classifica è corta, ma da questo punto di vista servirà uno sforzo ulteriore e come già detto la sconfitta di Scafati è stata in tal senso sanguinosa. Certo, battere la capolista Virtus Bologna sarebbe un ottimo modo per riprendere la marcia, ma ci risponderà il parquet tra poco…











