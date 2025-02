DIRETTA TRIESTINA ALCIONE MILANO, ATTENZIONE AD ULTERIORI PASSI FALSI

E’ alle ore 15:00 di sabato 22 febbraio 2025 che si disputa la diretta Triestina Alcione Milano. Presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste i friulani inseguono il quarto successo, che sarebbe anche il quinto risultato utile, consecutivo a conferma di un ottimo periodo di forma che potrebbe addirittura culminare nell’abbandono della zona retrocessione dalla quale sembravano non potersi più rialzare fino a qualche settimana fa. Sconfitta in trasferta anche la Pro Vercelli nello scorso turno di campionato, gli alabardati vogliono superare pure i lombardi in questa ventottesima giornata.

Gli ospiti dell’Alcione stanno invece vivendo una situazione inversa con una crisi di risultati che li ha colpiti nelle ultime cinque partite disputate, rimediando tre sconfitte ed appena due pareggi dalla metà di gennaio. Battuti anche da un avversario meno quotato come l’Arzignano tra le mura amiche, la decima posizione con trentasette punti, gli stessi del Renate che segue, non è affatto rassicurante per gli Arancioni che hanno il bisogno di tornare a vincere se vorranno rimanere in corsa per un posto nella zona playoff da qui alla fine della stagione.

DIRETTA TRIESTINA ALCIONE MILANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Utilizza il servizio streaming garantito dall’applicazione di Sky Go se hai l’intenzione di seguire con i tuoi occhi la diretta Triestina Alcione Milano senza essere allo stadio. Devi quindi essere abbonato a Sky per poter godere della visione di questo match ovunque tu ti trovi.

TRIESTINA ALCIONE MILANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 4-3-1-2 con Roos, Bianay Balcot, Bianconi, Silvestri, Tonetto, Ionita, Voca, Fiordilino, D’Urso, Olivieri e Strizzolo dovrebbe essere la soluzione individuata anche per questa diretta Triestina Alcione Milano per il tecnico Tesser ed i suoi padroni di casa secondo le probabili formazioni. Anche gli ospiti lombardi sono attesi con un 4-3-1-2 affidandosi a Bacchin, Chierichetti, Pirola, Stabile, Dimarco, Bonaiti, Piccinocchi, Acella, Invernizzi, Palombi e Samele se dovessero essere confermate le scelte effettuate da mister Cusatis nella sfida della giornata precedente.

TRIESTINA ALCIONE MILANO, LE QUOTE

Difficile che gli ospiti rientrino a casa con un successo secondo le quote emesse per la diretta Triestina Alcione Milano di questo weekend. Il 2 viene infatti pagato per esempio da bookmakers come Betsson e Netwin addirittura a 7.50, considerando gli arancioni quindi già praticamente spacciati in partenza. L’1 invece è quotato a 1.45 indicando i friulani come netti favoriti per i tre punti mentre l’x e dunque il pareggio non è un’ipotesi da accantonare completamente essendo fissato a 3.60.