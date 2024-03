DIRETTA/ Triestina Alessandria video streaming tv: all’andata decise il tris di Redan (Serie C 26 marzo 2024)

DIRETTA TRIESTINA ALESSANDRIA: I TESTA A TESTA

In termini assoluti non sono pochi i precedenti nella diretta di Triestina Alessandria, ma in epoca recente questa partita si è giocata davvero poco. Basti pensare che prima di questa stagione gli ultimi incroci tra le due squadre risalivano alla stagione 1993-1994; nel terzo millennio dunque abbiamo l’unica sfida del 4 novembre scorso, ovviamente valida per la 12^ giornata del campionato corrente, ed era finita 3-0 per una Triestina che all’epoca era seconda nella classifica del girone A, e aveva dominato al Moccagatta con una bellissima tripletta di Daishawn Redan, a segno due volte nel primo tempo e una nel finale della partita.

Per trovare altre dirette di Triestina Alessandria bisogna dunque tornare indietro nel tempo; sicuramente spicca il fatto che gli alabardati abbiano vinto cinque delle ultime dieci gare e che invece i grigi non abbiano mai battuto la Triestina dal febbraio 1978 (la Serie C era unica anche allora), ma per una vittoria fuori casa dobbiamo tornare addirittura al giugno 1964 quando le due squadre erano in Serie B. La storia insomma sorride alla squadra giuliana e così anche la classifica del girone A, vedremo come andranno le cose sul campo in questo match… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRIESTINA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Triestina Alessandria bisognerà possedere l’abbonamento alla tv di Sky, oltre a questo però, servirà anche l’acquisto del pacchetto calcio, in maniera tale da sbloccare i canali dal 251 in poi dove il match verrà trasmesso. In alternativa per i più “Smart” si potrà vedere su NowTv con le medesime modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

TRIESTINA ALESSANDRIA: GRIGI ORMAI CONDANNATI

Per digerire il pranzo non c’è niente di meglio di una partita di pallone e quella di oggi sarà la diretta di Triestina Alessandria, valida per il 31esimo turno di Serie C in onda oggi 26 marzo alle ore 16,15. La Triestina si trova attualmente al quarto posto in classifica e ha ottenuto una preziosa vittoria per 1-0 in trasferta contro il Pro Sesto nell’ultima giornata.

Spostandoci dall’altra parte del campo, l’Alessandria si trova in fondo alla classifica, all’ultimo posto, e ha subito tre sconfitte consecutive, con l’ultima contro la Giana Erminio per 3-0. La situazione non è facile per gli ospiti e vedremo se oggi gli dei del calcio daranno la forza alla squadra piemontese per invertire la rotta.

TRIESTINA ALESSANDRIA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Triestina Alessandria alle probabili formazioni di questo match cominciando dai padroni di casa, per loro è particolarmente certo che vedremo El Azrak in campo, la cui performance nell’ultima partita non solo ha portato a un gol, ma ha anche dimostrato un dribbling irresistibile e una tecnica tale da poter servire i suoi compagni con passaggi precisi verso la porta avversaria.

Per l’Alessandria, ci sarà probabilmente Nichetti, il cui ruolo di mediano è emerso come uno dei punti di forza della squadra nell’ultimo incontro. La sua capacità di distribuire il gioco, soprattutto attraverso lanci lunghi, sarà cruciale per la squadra nel tentativo di ottenere un risultato positivo in questa partita.

TRIESTINA ALESSANDRIA, LE QUOTE

In ultima battuta vediamo le quote della diretta di Triestina Alessandria grazie al bookmaker Sisal: sul sito vediamo come il segno 1 sia nettamente favorito con una quota di 1,75 mentre il segno 2 porterebbe ad una vincita di 6. Il pareggio invece è a 3,2.

