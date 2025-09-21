Diretta Triestina Arzignano streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA TRIESTINA ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo ora all’angolo delle statistiche per la diretta di Triestina Arzignano, due squadre che giocano un calcio diverso e che quindi avranno dati diversi. Questi ultimi li osserveremo insieme per capire chi tra queste due compagini avrà o meno più possibilità di portare a casa il risultato, quindi entrando nel campo della statistica. La Triestina si presenta con numeri che confermano il suo spirito offensivo: in media oltre 12 tiri a partita, per uno xG attorno a 1.6, supportati da un possesso palla che si traduce in circa 480 passaggi completati a gara con l’83% di precisione.

L’Arzignano ha invece un approccio più prudente: meno di 9 conclusioni per match e uno xG sotto l’1.0, ma tanta corsa, con una media di 11 km percorsi a giocatore, e una fase difensiva che concede poco, appena 9 tiri agli avversari. Sarà una partita tra chi cerca di imporre il gioco e chi preferisce aspettare e colpire in ripartenza. Adesso via al commento live della diretta di Triestina Arzignano, il fischio di inizio sta per arrivare si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

COME VEDERE LA DIRETTA TRIESTINA ARZIGNANO IN STREAMING VIDEO TV

Appuntamento sui canali della tv satellitare – Sky Sport – per quanto riguarda la diretta Triestina Arzignano, con diretta streaming video che sarà disponibile su Now Tv.

TRIESTINA ARZIGNANO: ALABARDATI IN GROSSI GUAI!

Manca poco ormai alla diretta Triestina Arzignano, una partita che alle ore 17:30 di domenica 21 settembre è valida per la quinta giornata nel girone A di Serie C 2025-2026; una partita che sarebbe anche equilibrata, se non fosse che gli alabardati già adesso hanno un piede e mezzo in Serie D se non cambierà qualcosa.

Inevitabile, se si hanno 20 punti di penalizzazione: un incredibile macigno per una squadra che sul campo ha ottenuto comunque una vittoria a Lumezzane una settimana fa, ennesimo punto oscuro nella gestione della terza divisione e attenzione, potrebbe addirittura non essere finita qui.

L’Arzignano naturalmente cercherà di fare la sua partita, e potrebbe arrivare a prendersi la terza vittoria in campionato: sono 7 i punti dei veneti, che però dopo aver vinto le prime due gare hanno perso a Vicenza e pareggiato contro la Giana Erminio.

Vedremo se l’orgoglio giuliano sarà un fattore importante in questa imminente diretta Triestina Arzignano, aspettando che la partita prenda il via facciamo qualche veloce considerazione sul modo in cui i due allenatori intendono schierare le loro squadre sul terreno di gioco del Nereo Rocco, prendendoci qualche minuto utile per andare a leggere le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA ARZIGNANO

È un 3-4-2-1 quello di Geppino Marino per la diretta Triestina Arzignano: Matosevic il portiere, potrebbe non cambiare la difesa con Tommaso Silvestri, Kosijer e Andrea Moretti in linea, poi ecco un centrocampo nel quale Ionita è il ragionatore in compagnia di Louati, avendo in Tonetto e Anzolin i due esterni favoriti. Jonsson e D’Urso potrebbero agire ancora una volta sulla trequarti, Kiyine rappresenta un’alternativa per più ruoli e attenzione anche alla candidatura di Jaron Vicario, così come a quella di Faggioli che per la maglia di centravanti può vincere la concorrenza di Vertainen.

L’Arzignano gioca in modo simile, Giuseppe Bianchini infoltisce il centrocampo con Lakti e Mirco Moretti in compagnia di Chiarello, poi Cariolato e Bernardi sono i due giocatori che dovrebbero correre sulle fasce laterali ma anche supportare la difesa, aiutando Rossoni, Milillo e Boffelli che proteggono il portiere Manfrin. Per quanto riguarda il reparto avanzato degli ospiti, Minesso e Mattioli dovrebbero rimanere i due titolari; Bianchini però medita anche un po’ di turnover visti gli impegni ravvicinati e l’arrivo del turno infrasettimanale, ed è per questo che almeno uno tra Basso Ricci e Nanni potrebbe iniziare già oggi la partita.

TRIESTINA ARZIGNANO: QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta Triestina Arzignano abbiamo anche le quote che sono state fornite dalla Snai, secondo cui il segno 1 per la vittoria degli alabardati vi farebbe guadagnare 2,35 volte quanto messo sul piatto, contro il 2,90 che corrisponde invece all’ipotesi del successo giallazzurro identificato dal segno 2. Con l’opzione del pareggio, per la quale puntare sul segno X, il bookmaker in questione vi premierebbe con una vincita che equivale a 3,05 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto.