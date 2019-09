Diretta Triestina Arzignano/ Streaming video tv: prima senza Pavanel (Serie C)

Triestina Arzignano, partita diretta dal signor Luca Angelucci, va in scena per la sesta giornata nel girone B della Serie C 2019-2020: squadre in campo alle ore 20:45 di mercoledì 25 settembre, nel turno infrasettimanale. La Triestina a quota 4 ospita l’Union Arzignano Chiampo a quota 3 ed entrambe le squadre provengono da due sconfitte. La Triestina ha perso 3-2 domenica a Verona, mentre l’Arzignano è uscito sconfitto dal match casalingo contro il Sudtirol. Entrambe le sconfitte sono arrivate al termine di gare lottate, ma che hanno messo in evidenza i limiti e le difficoltà in questo inizio di stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Arzignano non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

DIRETTA TRIESTINA ARZIGNANO: ESONERATO PAVANEL

A tenere banco in casa della Triestina è stato l’esonero di mister Massimo Pavanel, annunciato dall’amministratore unico Milanese che ora si trova a dover affrontare il rebus sostituto a poche ore da un turno infrasettimanale, visto che Bepi Pillon che sembrava in pole position si è improvvisamente allontanato. A costare la panchina all’ex tecnico della Triestina è stata la sconfitta di Verona che ha scatenato l’ira dei tifosi e l’incredulità dello stesso Pavanel. Impietosi sono i numeri che la classifica recita per una squadra costruita con ben altre ambizioni. Tutto da ridisegnare ora l’11 che affronterà l’Arzignano e che dipenderà dalle teorie e dai dettami tattici che porterà il nuovo allenatore.

Molto probabile comunque che a pochi giorni da un match ritenuto fondamentale per momento e stati d’animo, il nuovo allenatore sulla panchina della Triestina non stravolga l’assetto tattico della squadra ma pensi soprattutto a rigenerarla da un punto di vista motivazionale.

QUOTE E PRONOSTICO

Malgrado le difficoltà di queste prime giornate e l’attuale, precaria, posizione in classifica, la Triestina è vista dalla Snai come abbondantemente favorita in questa sesta giornata con la vittoria per i padroni di casa data a 1,60, l’x a 3,50 e la vittoria esterna per l’Union Arzignano Chiampo a 5,75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA