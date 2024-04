DIRETTA TRIESTINA ATALANTA U23/ Video streaming tv: cosa successe all’andata? (Serie C, oggi 3 aprile 2024)

DIRETTA TRIESTINA ATALANTA U23: I TESTA A TESTA

I precedenti di Triestina Atalanta U23 non possono raccontarci una storia ampia, perché solo una volta nella storia si è giocata questa partita: il riferimento ovviamente è alla partita dello scorso 5 dicembre, valida per la 14^ giornata nel girone A di Serie C. L’Atalanta U23 è alla prima stagione di sempre, la seconda società ad aver creato una seconda squadra – dopo la Juventus – portandola nel campionato di terza divisione; si sta comportando benissimo sotto la guida di Francesco Modesto, tanto da poter puntare una qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff, che chiaramente sarebbe già tantissimo.

Peraltro la giovane Dea aveva vinto la partita di andata, a Caravaggio dove gli orobici disputano le loro gare casalinghe: era finita 2-1 con due reti dell’Atalanta ne primo tempo, firmate da Moustapha Cissé dopo soli 3 minuti e Davide Ghislandi nel finale di frazione. A metà ripresa la Triestina aveva accorciato le distanze con Andrea Adorante, ma non era bastato: la vittoria era andata alla Dea, che oggi potrebbe replicare avvicinando il quarto posto in classifica che può strappare proprio agli alabardati entro la fine della stagione. Staremo a vedere come andranno le cose nel recupero del girone A di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

TRIESTINA ATALANTA U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Atalanta U23 sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Triestina Atalanta U23 in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

POSTA IN PALIO ALTA!

Triestina Atalanta U23, in diretta alle ore 16.15 di oggi pomeriggio, mercoledì 3 aprile 2024, sarà il recupero della partita che era in programma per la trentatreesima giornata del girone A di Serie C. L’attesa è grande per questa diretta di Triestina Atalanta U23 e basta uno sguardo alla classifica per capire il perché. I padroni di casa alabardati sono reduci dalla vittoria per 1-2 sul campo dell’Arzignano, un successo che ha portato la Triestina a quota 59 punti e quindi al terzo posto con una lunghezza di vantaggio sul Vicenza, dunque l’obiettivo giuliano è quello di consolidare una posizione che sarebbe preziosa nella griglia dei playoff.

Dall’altra parte l’Atalanta U23 arriva da un ottimo pareggio colto sul campo della capolista Mantova, la seconda squadra nerazzurra si conferma quindi un’ottima realtà di questo campionato e con 51 punti occupa il sesto posto, che però diventerebbe il quinto in caso di un prestigioso colpaccio oggi pomeriggio sul campo degli alabardati. Insomma, la posta in palio è alta e le aspettative su questa partita lo sono altrettanto: siamo tutti curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Triestina Atalanta U23…

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA ATALANTA U23

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Triestina Atalanta U23. Gli alabardati di mister Roberto Bordin potrebbero scendere in campo con il modulo 3-4-2-1 e questi possibili titolari: Rizzo, Malomo e Moretti nella difesa a tre davanti al portiere Matosevic; a centrocampo le quattro maglie potrebbero andare a Germano, Vallocchia, Correia ed Anzolin; infine, l’attacco della Triestina potrebbe prevedere D’Urso ed El Azrak sulla trequarti, alle spalle del centravanti Lescano.

Dall’altra parte, mister Francesco Modesto dovrà fare a meno dello squalificato Bonfanti nella sua Atalanta U23. Il modulo di riferimento è il 3-5-2, nel quale proviamo ad indicare questi possibili undici titolari: in porta Vismara; davanti a lui la difesa a tre con Ceresoli, Masi e Bernasconi; folta linea a cinque invece centrocampo, nella quale i titolari potrebbero essere Ghislandi, Mendicino, Capone, Panada e Palestra; infine, il tandem d’attacco dell’Atalanta U23 potrebbe essere composto da De Nipoti e Diao.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Triestina Atalanta U23, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per il recupero nel girone A del campionato di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra alabardata vi farebbe guadagnare 1,95 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,20 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione nerazzurra, ha un valore che con questo bookmaker equivale a3,85 volte la somma messa sul piatto.

