Diretta Triestina Brescia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA TRIESTINA BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci avviciniamo al fischio di inizio della diretta di Triestina Brescia, ma abbiamo ancora un po’ di tempo per capire chi tra queste due formazioni riuscirà a portare a casa i tre punti osservando i trend messi in evidenza dai dati raccolti. La Triestina è una delle squadre più in forma del momento: 59% di possesso, 2,0 xG, 1,7 xA, e una media di 7,5 tocchi in area avversaria. Il 69% delle azioni da gol nasce da combinazioni centrali, con una precisione nei passaggi dell’88%.

DIRETTA/ Dolomiti Bellunesi Triestina (risultato finale 1-0): Clemenza su rigore! (27 ottobre 2025)

In difesa, però, concede qualcosa in transizione (1,3 xGA). Il Brescia risponde con equilibrio e pragmatismo: 53% di possesso, 1,5 xG, e un recupero medio palla a 42 metri. È tra le squadre più disciplinate del campionato (1,7 ammonizioni di media) e più ordinate tatticamente (solo 8,9 tiri concessi a gara). Triestina più offensiva nella ripresa (62% dei gol dopo il 60’), Brescia più concreto a inizio gara. Ci divertiremo non c’è dubbio, ora si passa al commento live, restate connessi si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Brescia Albinoleffe (risultato finale 2-1), tre punti fondamentali (25 ottobre 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA TRIESTINA BRESCIA IN STREAMING VIDEO TV

Potrete avvalervi della diretta Triestina Brescia sia sui canali tv di Sky Sport che in diretta streaming video su Sky Go e Now, in tutti i casi comunque in abbonamento.

TRIESTINA BRESCIA: TUTTO SEGNATO PER GLI ALABARDATI?

Sarà un lunch match la diretta Triestina Brescia, infatti allo stadio Nereo Rocco si gioca alle ore 12:30 di domenica 2 novembre e siamo nella dodicesima giornata del girone C di Serie C 2025-2026, per una partita anche storica guardando al passato delle due squadre, ma che oggi è quasi un testa-coda.

A dire il vero la Triestina sarebbe in zona playoff o comunque se la giocherebbe, ma la penalizzazione di 23 punti (e potrebbe aumentare) è una sentenza quasi definitiva per una squadra che sul campo dà sempre dimostrazione di orgoglio, anche se lunedì scorso ha perso contro la Dolomiti Bellunesi.

Diretta/ Triestina Pergolettese (risultato finale 1-1): un punto a testa (18 ottobre 2025)

Il Brescia invece è sempre all’inseguimento del Vicenza, per Aimo Diana le cose vanno più che bene e infatti i lombardi sono anche entrati in una striscia vincente di tre partite (tra cui il colpo di Lecco per andare ad agganciare i bluceleste al secondo posto in classifica), e poi ovviamente si spera in un calo della capolista.

Intanto bisogna fare il proprio dovere, e questo verso la diretta Triestina Brescia riguarda entrambe le compagini; lo facciamo anche noi, perché prima di lasciare che la partita prenda il via dobbiamo analizzare quali calciatori potrebbero scendere in campo al Nereo Rocco per il lunch match.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA BRESCIA

Gioca con un 4-3-2-1 Attilio Tesser, la punta di questo albero di Natale nella diretta Triestina Brescia esce dal ballottaggio tra Faggioli, che è favorito, e Kljajic mentre alle spalle abbiamo Gunduz e D’Urso che dovrebbero avere la maglia rispetto a Pedicillo e Jaron Vicario, poi in mezzo al campo difficile trovare uno spazio per Voca e Kiyine che pure lo meriterebbero, ma il terzetto composto da Crnigoj, Ionita e Jonsson è difficilmente scalzabile a meno che si pensi al turnover. D’Amore e Anzolin correranno sulle fasce come terzini, poi spazio ai centrali Rodolfo Moisés e Andrea Moretti a protezione del portiere Matosevic.

Nel Brescia dovrebbero essere fuori Guglielmotti e Di Molfetta, Diana dopo il turnover in Coppa Italia (vittoria a Carpi) ripropone Gori in porta con Frederik Sorensen e Alberto Rizzo che in difesa affiancano Balestrero, sulle corsie laterali da definire i titolari così come in mezzo al campo dove dovrebbe tornare Zennaro, Boci si candida ancora per la mancina con Cisco che può giocare a destra, sulla trequarti Valente e Cazzadori vanno comunque per la conferma con Spagnoli che invece dovrebbe riprendersi il posto dal primo minuto in luogo di Vido, che potrebbe anche essere arretrato.

PRONOSTICO E QUOTE TRIESTINA BRESCIA

Le quote Eurobet confermano come nella diretta Triestina Brescia ci sia una chiara favorita, che è la squadra ospite: vale 1,73 volte l’importo investito il segno 2 per la vittoria dei lombardi, mentre il successo degli alabardati regolato dal segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una somma equivalente a 4,20 volte quanto messo sul tavolo; infine l’X, con una vincita che corrisponde a 3,30 volte la giocata.