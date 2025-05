DIRETTA TRIESTINA CALDIERO TERME (RISULTATO 0-0), FINISCE IL MATCH

Termina la diretta del match valido per i Playout di serie C tra Triestina e Caldiero Terme e dopo 180 minuti senza reti la Triestina si salva per un pelo, evitando una clamorosa figuraccia. I padroni di casa partivano nettamente favoriti nel doppio confronto ma alla fine non hanno mostrato questo dominio ed anzi sono stati in evidente difficoltà.

Negli ultimi minuti serie di calci da fermo del Caldiero Terme che prova a farsi vedere, difende bene ma non crea azioni pericolose e retrocede per il grande problema di questa stagione, quell’attacco che non ha mai inciso davvero. La Triestina evita una totale figuraccia e non retrocede, salvezza e testa al prossimo anno dove i tifosi vogliono altro (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA TRIESTINA CALDIERO TERME INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Triestina Caldiero Terme verrà proposta da Sky e Now per tutti i loro iscritti. Si potrà accedere alle applicazioni di Sky Go e NOW TV per seguire la gara in modalità streaming. L’emittente satellitare deve ancora invece comunicare su quale canale trasmetterà la partita in televisione.

DIRETTA TRIESTINA CALDIERO TERME (RISULTATO 0-0), CHANCE PER I PADRONI DI CASA

Comincia la diretta del match valido per i Playout di serie C tra Triestina e Caldiero Terme ed i primi 45 minuti si sono conclusi in un autentico silenzio e con poco da dire. Inizia la ripresa senza cambi e continuano i padroni di casa a fare gioco mentre il Caldiero si difende e pensa a essere pericoloso solo grazie ai calci piazzati.

Tiro cross degli ospiti con Pelagatti ma il portiere della Triestina blocca senza patemi. Ci prova sempre su corner il Caldiero ma il portiere blocca senza problemi. Un’ora di gioco e la Triestina sfiora il gol. Palla di Olivieri per Vertainen che prova a mandare la palla all’angolino, niente da fare con Crespi che salva il risultato (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA TRIESTINA CALDIERO TERME (RISULTATO 0-0), POCHE OCCASIONI

Prosegue la diretta valida per il match dei Playout di serie C tra Triestina e Caldiero Terme con i padroni di casa meglio in questa prima mezzora, pericolosi specialmente con Cortinovis. Al minuto 21 la Triestina sfiora il gol con Olivieri e la palla termina di poco a lato, proprio Olivieri preoccupa per qualche problemino fisico.

Dominio comunque dei padroni di casa che però faticano a creare e la prima mezzora vede finora un grande silenzio. Caldiero che va avanti con lanci ma quasi mai pericolosi. Il primo tempo avanza con la Triestina che mantiene il possesso palla ma praticamente zero conclusioni ed una gara finora piuttosto monotona (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA TRIESTINA CALDIERO TERME (RISULTATO 0-0), CHANCE CORTINOVIS

Comincia la diretta del match valido per i Playout di serie C tra Triestina e Caldiero Terme con una sfida dove i padroni di casa partono sulla carta favoriti. Intanto però si parte, ritmi molto bassi nei primi 5-6 minuti con i due club che si studiano e valutano il da farsi, poi però subito la Triestina prova a farsi vedere con Cortinovis che viene anticipato.

Qualche minuto e un’altra percussione pericolosa della Triestina con il Caldiero Terme che chiude bene fortunatamente. Ci prova intanto per i padroni di casa Bianconi su corner, ma il colpo di testa finisce abbastanza alto. Al minuto 17 grande chance per Cortinovis che gira in pochi passi e manda la palla di poco a lato. Forcing Triestina (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA TRIESTINA CALDIERO TERME (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arrivano i numeri anche per la diretta di Triestina Caldiero Terme, in maniera tale da capire la favorita del match. I friulani arrivano con una media gol segnati di 1.03, appena superiore all’1 esatto degli ospiti, ma è nella fase difensiva che emerge la prima frattura evidente: Triestina subisce in media 1.64 reti a partita, contro l’1.15 del Caldiero, che ha costruito molte delle sue vittorie sulla solidità e sull’equilibrio. Il dato sulle vittorie stagionali conferma il divario: 30.77% per il Caldiero, a fronte di un modesto 20.51% per la Triestina, che paga la scarsa incisività nei momenti chiave.

Eppure, se si guarda alla natura delle partite, la squadra di casa tende a vivere gare più aperte: il 74.36% delle partite finisce con almeno due gol (Over 1.5), il 43.59% supera i tre (Over 2.5), contro il 33.33% degli ospiti in entrambi i casi, che mostrano maggiore controllo ma anche meno capacità di accelerare. Anche il dato sull’“entrambe le squadre a segno” rivela una leggera propensione offensiva della Triestina: 48.72% di gare con gol da ambo le parti, contro una percentuale più contenuta del Caldiero, che tende invece a chiudere le partite con margini ristretti e spesso a rete inviolata (13 clean sheet contro i 9 dei padroni di casa). (agg. Gianmarco Mannara)

COMPLETARE LA RIMONTA

In campo sabato 17 maggio 2025 alle ore 20:00 con la diretta Triestina Caldiero Terme. Presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste la formazione allenata da mister Umberto Tessier proverà a fare la storia mantenendo la categoria e raggiungendo così una salvezza davvero insperata già prima dell’arrivo in panchina del tecnico. Gli alabardati, dopo il pareggio a reti inviolate dell’andata, potrebbero anche permettersi di ripetere lo stesso risultato di qualche giorno fa avendo chiuso la stagione più in alto in classifica rispetto ai termali.

Senza lo squalificato Silvestri, espulso all’andata, i friulani si apprestano ad affrontare i veneti che non si vogliono certo arrendere già in partenza. I gialloverdi hanno chiuso la stagione regolare appena un punto sotto la Pro Patria in diciannovesima posizione e quindi soltanto davanti all’Union Clodiense, già condannata da diverso tempo.

DIRETTA TRIESTINA CALDIERO TERME, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Triestina Caldiero Terme dovrebbero sostanzialmente rispecchiare i due undici di partenza ammirati pure nella sfida d’andata e dunque mister Tesser potrebbe puntare di nuovo sul 4-3-1-2 con Roos, Jonsson, Frare, Bianconi, Tonetto, Fiordilino, Correia, Ionita, Cortinovis, Strizzolo ed Olivieri Tesser. Il 4-3-3 con Crespi, Mazzolo, Nessi, Pelagatti, Gobetti, Mondini, Gattoni, Filiciotto, Cazzadori, Fasan e Scappini sarà invece la soluzione adottata anche in questo caso da mister Soave per i gialloverdi salvo sorprese dell’ultimo minuto.

DIRETTA TRIESTINA CALDIERO TERME, LE QUOTE

I bookmakers sembrano puntare forte sulla formazione alabardata come possibile vincitore della diretta Triestina Caldiero Terme valutando le quote per l’esito finale del match. Il successo dei friulani è infatti pagato a 1.60 per esempio da un’agenzia del calibro di Snai che valuta il pareggio a 3.55 per il segno x. Il risultato meno probabile con cui potrebbe terminare questo incontro riguarda infine il trionfo dei termali, pochè il segno 2 è appunto fissato addirittura a 5.00.