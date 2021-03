Diretta/ Triestina Feralpisalò (Serie C) streaming video e tv. Chi sarà protagonista?

DIRETTA TRIESTINA FERALPISALÒ: ALABARDATI CON LA PAREGGITE!

Triestina Feralpisalò, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Le due squadre si confrontano per cercare di capire chi sarà protagonista nella corsa ai play off. La Triestina è entrata in un loop di pareggi, 4 consecutivi, che ha rallentato gli alabardati, staccandoli in maniera significativa dalle prime 4 in classifica che si stanno giocando il salto diretto in Serie B. Per la Triestina l’ultimo 0-0 in casa dell’Imolese non è stato di certo esaltante e ora la squadra di Bepi Pillon proverà a rilanciarsi contro una Feralpisalò ora sesta a una sola lunghezza dagli avversari di turno. I Leoni del Garda con l’ultimo 4-0 alla Virtus Verona hanno dimostrato di potersi assestare nella parte alta della classifica, ma la precedente sconfitta contro la Vis Pesaro ha anche sottolineato le loro recenti difficoltà nelle partite esterne. Quello contro la Triestina sarà un esame importante per capire di poter o meno centrare un salto di qualità da qui alla fine della regular season.

DIRETTA TRIESTINA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Feralpisalò è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della sfida tra Triestina e Feralpisalò allo stadio Nereo Rocco. I padroni di casa allenati da Bepi Pillon scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Offredi; Rapisarda, Capela, Ligi, Lopez; Rizzo, Giorico, Maracchi; Procaccio; Mensah, Gomez. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Pavanel con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Liverani; Bergonzi, Giani, Bacchetti, Brogni; Carraro, Gavioli, Scarsella; Morosini; Ceccarelli, Guerra.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Triestina e Feralpisalò, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.30 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.00 volte la posta scommessa.

