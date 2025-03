DIRETTA TRIESTINA FERALPISALO’, GLI ALABARDATI DEVONO CREDERCI ANCORA

Si gioca sabato 29 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Triestina Feralpisalò. Presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste i biancorossi vogliono ritornare a muoversi in classifica e provare a centrare una salvezza che sembrava molto difficile da raggiungere prima dell’arrivo del tecnico Tesser. Sconfitti di recente dalla Giana Erminio, gli alabardati sono in diciassettesima posizione con trentatre punti e dunque a quattro lunghezze dal Lecco, al momento matematicamente certo di evitare il playout per non retrocedere.

Video Feralpisalò Trento (2-0)/ Gol e highlights: Balestrero spiana la strada! (Serie C, 23 marzo 2025)

Se la passa decisamente meglio la Feralpisalò dall’alto della sua terza posizione con sessantadue punti conquistati dall’avvio del campionato. Battuto in casa il Trento senza grosse difficoltà, i verdazzurri punteranno a mantenere il proprio piazzamento così a partire dagli ottavi di finale nei playoff valevoli per la promozione in Serie B. E’ abbastanza complesso in ogni caso ipotizzare che i Leoni del Garda finiscano la stagione in un’altra posizione a giudicare soprattutto dal distacco maturato tra chi sta davanti a loro, il Vicenza, e chi insegue, l’Albinoleffe.

DIRETTA/ Feralpisalò Trento (risultato finale 2-0): Di Molfetta trova il raddoppio! (Serie C, 23 marzo 2025)

DIRETTA TRIESTINA FERALPISALO’ INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà seguire coi propri occhi la diretta Triestina Feralpisalò se in possesso di un regolare abbonamento a Sky. Una volta inscritti basterà connettersi all’applicazione denominata Sky Go per non perdere nemmeno un istante della partita in modalità streaming.

TRIESTINA FERALPISALO’, LE PROBABILI FORMAZIONI

La recente sconfitta rimediata nella scorsa giornata di campionato lascia pensare a qualche modifica da parte di mister Umberto Tesser rispetto al suo 4-3-1-2 con Ross, Jonsson, Silvestri, Frare, Tonetto, Correia, Fiordilino, Voca, Cortinovis, Strizzolo e Udoh per le probabili formazioni della diretta Triestina Feralpisalò. Chi vorrà invece ripetere il risultato ottenuto lo scorso weekend è il tecnico Diana che seguendo questo intento riproporrà quasi sicuramente il modulo 3-5-2 con Rinaldi, Luciani, Pasini, Rizzo, Cabianca, Balestrero, De Francesco, Zennaro, Giudici, Di Molfetta e Crespi dall’inizio.

Video Giana Erminio Triestina (3-0)/ Gol e highlights: danze aperte da Colombara! (Serie C, 22 marzo 2025)

DIRETTA TRIESTINA FERALPISALO’, LE QUOTE

Le quote proposte da Snai per l’esito finale della diretta Triestina Feralpisalò sono favorevoli agli alabardati. Nonostante l’ampia differenza in classifica, stando ai bookmakers sono i padroni di casa i favoriti per la vittoria con il loro successo, e quindi l’1, pagato ad appena 1.90. La vittoria dei gardesani, ovvero il 2, è invece quotata a 3,75 mentre il pareggio è infine indicato con il segno x a 3.20, candidandosi dunque ad eventuale soluzione intermedia.