DIRETTA TRIESTINA FERMANA/ Video streaming tv: sono 5 i precedenti del match

I precedenti della diretta di Triestina Fermana sono 5 e sono stati tutti giocati negli ultimi tre anni in Serie C. Si tratta di un numero di gare dispari perché nella scorsa stagione le due compagini si sono affrontate esclusivamente nella gara d’andata, visto che quella del ritorno non si disputò a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Il bilancio è in favore dei biancorossi con 3 vittorie, 1 della Fermana e 1 pareggio. Nella scorsa stagione è arrivata l’unica vittoria in trasferta con la Triestina che vinse fuori casa per 3-0. Decisive furono le reti di Costantino, Gomez e Beccaro. Anche la gara precedente terminò 3-0 per i biancorossi, ma stavolta si giocò allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Decisivi furono Steffe, Procaccio e Petrella. L’ultima vittoria della Fermana ci porta all’11 dicembre del 2018, una gara terminata 1-0 con il gol di Lupoli all’ora di gioco.

TRIESTINA FERMANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sappiamo che la diretta tv di Triestina Fermana non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita di Serie C, così come per tutte le altre del campionato, è con il portale Eleven Sports che da qualche anno trasmette in esclusiva l’intero programma della terza divisione (posticipo escluso). Per usufruire del servizio di diretta streaming video bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ci si potrà abbonare per la stagione oppure acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

TRIESTINA FERMANA: I PADRONI DI CASA VOGLIONO RIALZARSI!

Triestina Fermana sarà diretta dal signor Sajmir Kumara, e si gioca alle ore 14:00 di domenica 22 novembre: nella 12^ giornata del girone B di Serie C 2020-2021 sarà chiamata al riscatto la squadra di casa, che ha perso un’altra occasione per il salto di qualità. Sconfitta in trasferta dalla Feralpisalò, la Triestina si è leggermente staccata dalla vetta: davanti Padova, Perugia e Carpi hanno fatto vedere di poter tenere un passo importante e dunque gli alabardati non possono perdere tempo se vogliono continuare a sperare nella promozione diretta. La Fermana non ha giocato nell’ultimo fine settimana, per cui la sua ultima partita rimane quella interna contro il Fano: un pareggio a reti bianche che è stato deludente e non ha spostato una classifica ancora complicata, con i gialloblu che al momento possono pensare solo alla salvezza. Vedremo quello che succederà tra poche ore nella diretta di Triestina Fermana, intanto possiamo leggere insieme le scelte da parte dei due allenatori valutando nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA FERMANA

Sarà sempre un 4-3-3 quello di Gautieri per Triestina Fermana: davanti a Offredi giocheranno ancora Capela e Lambrughi mentre sugli esterni Rapisarda e Brivio sono insidiati da Zanchetta e Lorenzo Filippini, ma restano favoriti. Così in mezzo al campo Calvano, ma può tornare Lodi in cabina di regia e dunque uno tra Maracchi e Giuseppe Rizzo potrebbe rimanere in panchina; anche Giorico si gioca il posto in mezzo, nel tridente offensivo Leonardo Gatto può giocare titolare a sinistra con Guido Gomez centrale, a destra ci sarà Petrella e anche Mensah è candidato per una maglia. Mauro Antonioli punta sul rombo: il vertice basso della sua Fermana sarà Grossi, davanti a lui Neglia o Grbac a fare da supporto ai due attaccanti, tecnicamente Cognigni e Raffini anche se Palmieri e Kingsley Boateng sperano nel posto. A centrocampo completeranno la linea le due mezzali Iotti e Staiano; Manetta, Manzi e Scrosta si giocano i due posti a protezione del portiere Ginestra, De Pascalis e Mordini dovrebbero essere confermati come terzini ma attenzione a Sperotto, che potrebbe giocare a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo infine a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto per Triestina Fermana: leggendo le quote scopriamo che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa corrisponde a 1,75 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo esterno vi farebbe guadagnare 4,75 volte l’importo investito. Il pareggio, come sempre identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 3,30 volte la giocata con questo bookmaker.



