DIRETTA/ Triestina Fiorenzuola (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 28 ottobre 2023)

DIRETTA TRIESTINA FIORENZUOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Triestina Fiorenzuola vede due formazioni affrontarsi per la terza volta all’interno della propria storia calcistica. La prima volta che queste squadre si sono affrontate all’interno di un rettangolo di gioco verde è stato il 17 ottobre del 2021. La sfida è terminata con il risultato di 1-0 per la Triestina grazie al gol firmato da De Luca nei minuti finali della partita. Gara di ritorno che sorrise nuovamente alla formazione in maglia rossa che si sono affrontati nella ventottesima giornata del girone A di serie C.

La partita è terminata con il risultato di 0-1 grazie alla rete firmata nei minuti iniziali della partita dal portoghese Anibal. La storia di questo match vede favorita la Triestina con due successi su due partite giocate. Guardando la classifica queste due formazioni si schierano rispettivamente al diciottesimo e terzo posto. Quella di oggi sarà la terza sfida in assoluto tra queste due formazioni. (Marco Genduso)

TRIESTINA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Triestina Fiorenzuola sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Triestina Fiorenzuola sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

IMPRESA OSPITE?

La diretta Triestina Fiorenzuola, in programma sabato 28 ottobre alle ore 18:30, vede affrontarsi due squadre che stanno vivendo periodi opposti. I biancorossi, infatti, arriva da una perfetta alternanza di vittorie e pareggi che ha accompagnato la squadra durante ottobre. Infatti questo mese è iniziato con la vittoria di misura in Coppa Italia Serie C con la Virtus Verona, per poi pareggiare con il Renate, vincere con i Lumezzane, non andare oltre il pareggio con il Vicenza e, più recentemente, battere il Legnago per 3-1.

Il Fiorenzuola, invece, è riuscito a vincere la sua ultima partita contro il Vicenza, ma prima di questo successo erano arrivate ben cinque sconfitte consecutive, contro la Pro Vercelli in Coppa Italia Serie C e in campionato contro Novara, Pergolettese, Legnago e Virtus Verona. Questo racconta perché il Fiorenzuola occupa attualmente la terzultima posizione in classifica.

TRIESTINA FIORENZUOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Triestina Fiorenzola vedono i padroni di casa schierarsi con il modulo 4-3-1-2. In porta Matosevic, difesa con Germano e Ciofani terzini e Malomo-Moretti centrali. Nella zona nevralgica del campo giocheranno Celeguin, Correia e Pierobon. D’Urso sarà il trequartista con Redan e Lescano in attacco.

Risponde il Fiorenzuola con il 4-3-3. Sorzi tra i pali, retroguardia formata da Sussi, Potop, Bondioli e Oddi a completare il reparto più arretrato. A centrocampo Stornati e Di Quinzio giocheranno ai lati di di Gesù mentre il tridente offensivo vedrà Anelli, Alberti e Morello.

TRIESTINA FIORENZUOLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dalle scommesse di Triestina Fiorenzuola vedono favorita la squadra di casa a 1.40. Secondo sisal, il segno X vale quattro volte la posta in palio mentre il 2 fisso ben 6.90.

Non ci si aspetta una gara con troppe reti dato che l’Over 2.5 è offerta a 2.05 contro l’1.66 dell’Under. Tra l’altro, non sembra nemmeno probabile che entrambe le squadre andranno a segno dato che questa eventualità è data a 2.32 rispetto all’1.53 del No Gol.

